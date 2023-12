Fonte: IPA Taylor Swift e Selena Gomez, amiche da 15 anni

Nei momenti difficili, nulla è più consolatorio che una serata assieme alla migliore amica. Così, dopo una giornata trascorsa a scatenare aspre polemiche sui social – di certo non una novità per lei – Selena Gomez ha chiamato in soccorso la bff Taylor Swift, con cui ha trascorso una spensierata nottata tra ragazze.

Non è la prima volta che la popstar più acclamata del globo corre in soccorso dell’ex di Justin Bieber. Le due sono amiche da quasi 15 anni, letteralmente metà della loro vita. Ripercorriamo le tappe più significative dell’amicizia più famosa di Instagram.

Taylor e Selena: i ragazzi passano, le amiche restano

Fu per merito di una coppia di pessimi fidanzati se Selena Gomez e Taylor Swift si conobbero. Nel 2008, ben 15 anni fa, Selena usciva con Nick Jonas e Taylor era la fidanzata di Joe Jonas. Entrambe le storie finirono male, ma l’amicizia nata durante quegli appuntamenti a quattro non è mai finita. “È la stata la cosa migliore che abbiamo ricevuto da quelle relazioni” ha dichiarato qualche tempo dopo Selena.

D’altronde, è stato proprio durante la dura rottura con Nick – poi fidanzatosi con un’altra star di Disney Channel, Miley Cyrus – che Selena si è accorta del valore di Taylor come amica: “Se ho un problema, è Taylor la prima persona a cui mi rivolgo perché lei è più grande di me e dà i consigli più saggi… Ogni singolo problema che abbia mai avuto è stato risolto da Taylor Swift”.

Amiche sul palco…

Un impegno pubblico e ufficiale quello tra Selena Gomez e Taylor Swift. L’una è sempre al fianco dell’altra nei momenti più importanti della loro carriera. Swift scorta Gomez sui red carpet e Gomez, di quando in quando, spunta sul palco durante uno dei seguitissimi concerti della popstar più ascoltata al mondo per duettare insieme. Selena ha anche avuto un cammeo nel videoclip di Bad Blood, tra i brani più famosi di Swift.

…e sui social

A far da cornice alla lunga amicizia tra Taylor e Selena, oltre al palcoscenico ci sono anche X, Instagram e persino Tumblr. Le due sono sempre pronte a mostrare pubblicamente sostegno all’altra, specie quando le cose si fanno più dure. Quando Kanye West si prese gioco di Taylor nel verso di una sua canzone, Selena si sperticò in tweet a difesa dell’amica.

Quando Justin Bieber tradì Selena Gomez – portando poi alla rottura della loro storia e al matrimonio con Hailey Bieber – Taylor passò ore a mettere il like a qualsiasi post contro Bieber. E prova di amicizia fu anche la rinuncia da parte di Selena alla sponsorizzazione di Skims, la linea di moda di Kim Kardashian, all’epoca sposata con il nemico Kanye West.

La foto di Selena Gomez con indosso un body Skims restò online giusto un paio d’ore. Il tempo, probabilmente, di ricevere una telefonata da parte dell’amica e ricredersi. La foto in body fu infatti sostituita con un tenero selfie delle due amiche: “Per lei farei di tutto” era la didascalia.

Taylor Swift e la sua “girl squad”

Se Selena è la best friend, di certo non è l’unica. Taylor Swift è una vera paladina del girl power e, nel corso degli anni, ha creato intorno a sé una vera squadra di donne forti, indipendenti e senza paura. Amiche che la popstar invita spesso sul palco con sé e per cui – i paparazzi confermano – è sempre pronta a prenotare un tavolo nel loro ristorante preferito dopo una brutta giornata.

Una comitiva che sembra, anzi potrebbe tranquillamente succedere, uscita dalla copertina di una rivista di moda. Giocano nella squadra di Taylor, tra le altre, l’attrice Blake Lively, le modelle Cara Delevingne, Karlie Kross e Gigi Hadid.