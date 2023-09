Selena Gomez terrorizzata ai VMAs: cosa è successo

Fonte: Getty Images MTV VMAs 2023, il meglio e il peggio dei look della serata

Gli MTV Video Music Awards 2023 si faranno di certo ricordare non solo per i look spettacolari della serata ma soprattutto per una performance che ha lasciato parecchi delle celebs presenti a bocca aperta. Olivia Rodrigo è infatti stata la protagonista di un’esibizione che ha lasciato particolarmente di stucco Selena Gomez, che inquadrata dalle telecamere dello show è apparsa spaventata e confusa.

VMAs, cosa è successo a Selena Gomez durante l’esibizione di Olivia Rodrigo

Gli MTV Video Music Awards del 2023 ci rimarranno impressi nella memoria per diversi motivi: per gli outfit decisamente particolari delle vip presenti alla serata, per il bacio di Taylor Swift a Damiano dei Maneskin, e soprattutto per l’espressione decisamente confusa e spaventata di Selena Gomez durante la performance live di Olivia Rodrigo.

L’artista statunitense, vincitrice di tre Grammy Awards, si è esibita sulle note del suo singolo di successo Vampire, ricreando parti del video musicale del brano. Fin qui tutto normale, ma a un certo punto un fuoco d’artificio ha quasi distrutto il palco, tanto che la giovane cantante è stata scortata da una guardia di sicurezza che l’ha allontanata dallo stage.

Momenti di panico durante l’esibizione, tanto che tra il pubblico Selena Gomez è apparsa terrorizzata: inquadrata dalle telecamere non ha nascosto la preoccupazione per la cantante, come ha dimostrato la sua espressione confusa sbigottita di fronte all’accaduto.

Fonte: Getty Images

In pochissimo tempo il suo viso terrorizzato si è trasformato nella base perfetta per tantissimi meme, ma nel frattempo si è scoperto che si trattava di un imprevisto studiato a tavolino. Dopo pochi minuti infatti, Olivia Rodrigo è riapparsa sul palco a cantare il suo nuovo singolo Get Him Back, accompagnata da una squadra di ballerine vestite da cheerleader, tutte in rosa, che con i microfoni in mano si sono esibite insieme a lei. Una trovata sorprendente, non c’è che dire, che ha lasciato gli invitati e gli spettatori a casa a bocca aperta.

Anche se sul momento la situazione aveva fatto allarmare il pubblico, è stato poi confermato che il “malfunzionamento del palco” era tutto pianificato, compreso l’intervento del tecnico di sala che ha allontanato la cantante in preda al panico: Olivia ha dimostrato di avere anche ottime doti attoriali, vista la sua espressione.

Selena Gomez e Olivia Rodrigo, tra le più belle della serata

Non c’è che dire, la protagonista “inconsapevole” dei VMAs di quest’anno è stata certamente Selena Gomez, che ha sfoggiato uno splendido abito rosso di Oscar de la Renta, in un gioco di vedo e non vedo ricco di sensualità.

Splendida anche Olivia Rodrigo, che ha sfoggiato un vestito aderente realizzato con 150mila cristalli Swarovski, che l’hanno fatta letteralmente brillare sul red carpet della serata. Impossibile non menzionare, tra le più belle dell’evento, Shakira, che con il suo abito dorato a sirena ha conquistato tutti.

Il primo posto però va di diritto a Taylor Swift, che ha lasciato tutti senza fiato con un abito aderente nero Versace, che ci ricorda tanto il celeberrimo pin dress indossato da Liz Hurley nel 1994 alla première del film Quattro matrimoni e un funerale.