Un nuovo amore per Shakira: la passione esplode su un’isola spagnola

Fonte: Getty Images Shakira, diva al party di Vogue: gli occhiali brillano più di un gioiello

Si sta parlando tanto di Shakira in questo periodo e non c’è di mezzo alcuna canzone. Il suo nome è stato affiancato a quello di Rauw Alejandro, in connessione con l’addio alla cantante Rosalia. In tanti si sono detti delusi da questo presunto comportamento, dato quanto accaduto con Piqué. La verità, però, è che tra i due non ci sia alcun rapporto amoroso.

Questa è infatti la versione confermata da più fonti, che hanno spiegato come il gossip si sia diffuso semplicemente dopo l’avvistamento dei due, in compagnia dei figli della cantante, al mare insieme a Puerto Rico. Nulla di più di un rapporto amicale, ma ci sarebbe ben altro, invece, tra Shakira e Lewis Hamilton.

Shakira: incontri segreti con Lewis Hamilton

Da mesi si rincorrono numerose voci sulla vita amorosa di Shakira. I fan vorrebbero vederla felice al fianco di un nuovo compagno, dopo la cocente delusione subita a causa del tradimento di Piqué. A lanciare una “bomba” è stato il giornale argentino Infobae, che rivela una vera e propria frequentazione tra la cantane e il pilota di Formula 1.

Un po’ di differenza d’età tra i due, 46 lei e 37 lui, ma non tale da far sollevare qualche sopracciglio. E poi, come cantato nell’ormai iconico “brano vendetta” contro l’ex: “Io valgo per due di 22enni”. Non è la prima volta che si parla di questa potenziale coppia, dal momento che i due erano già stati avvistati a metà luglio a una festa dopo il GP di Silverstone.

Le notizie da allora sono però aumentate. Non si parla più di incontri casuali a dei party, anzi. Pare che su un’isola spagnola si sarebbero incontrati in gran segreto più volte. Una frequentazione lontana da occhi indiscreti alle Baleari. Scenario da favola per la nascita di un nuovo grande amore.

“Hamilton ha raggiunto tre volte la sua villa nella notte. – si legge – Uno degli autisti del pilota lo sente parlare regolarmente con Shakira nel corso dei viaggi”.

Piqué contro i fan di Shakira

Nel frattempo, la fine della storia d’amore con Shakira, madre dei suoi figli, continua a essere un tormento costante per Piqué. In Spagna continuano ad additarlo come una sorta di villain e non si perde occasione per rimarcare la vicinanza alla cantante.

L’ultimo episodio è avvenuto all’interno della discoteca Fitz di Madrid. Il calciatore ha deciso di organizzare lì la grande festa per la fine della Kings League, che oggi rappresenta il suo principale impegno. Salito sul palco, ha tentato di iniziare il suo discorso. Il suo sorriso sul volto è però ben presto svanito.

Si è infatti ritrovato a fronteggiare alcuni versi di dissenso, fino a vedere un po’ tutti in discoteca gridare a ripetizione: “Shakira!”. Non un’esperienza felice e di certo non la miglior reazione possibile da parte di Piqué. Innervosito, a dir poco, si è lasciato andare a frasi di questo tipo: “Io sono anche campione del mondo e voi non siete nessuno”.

Come se non bastasse, un po’ per ironia e un po’ per ricordare i bei vecchi tempi del Mondiale in Sudafrica vinto dalla Spagna nel 2010, l’amico Iker Casillas ha chiesto al Dj di suonare Waka Waka. Che dire, il fantasma dell’amore passato non ha intenzione di andar via.