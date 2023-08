Piquè e Clara Chia Marti, la ripicca a Shakira è servita: il loro progetto

Fonte: Getty Images Shakira, diva al party di Vogue: gli occhiali brillano più di un gioiello

Ennesimo colpo basso di Gerard Piquè e Clara Chia Marti: mentre Shakira si è trasferita a Miami con i figli Milan e Shasha, i due stanno vivendo il loro amore alla luce del sole, a dispetto di tutti coloro che parteggiano per la cantante. Innamorati più che mai – sono stati paparazzati più volte per le strade di Barcellona sorridenti e felici – l’ex calciatore e la fidanzata avrebbero traslocato in una casa particolare: il gesto appare come una ripicca nei confronti di Shakira.

Piqué e Clara Chia Marti traslocano: il colpo basso a Shakira

Gerard Piquè e Shakira non potrebbero essere più lontani dopo il loro addio a dir poco turbolento. L’ex calciatore è sempre più felice con la sua Clara, e la loro storia d’amore procede a gonfie vele; la cantante invece starebbe frequentando in gran segreto Lewis Hamilton, godendosi questa nuova frequentazione.

E mentre l’artista da qualche tempo è volata a Miami con i figli Milan e Shasha, allontanandosi dalla Spagna e soprattutto dal suo ex, lui fa progetti di vita con la fidanzata, tirando all’ex compagna l’ennesimo colpo basso. Perché secondo la stampa spagnola la coppia avrebbe appena traslocato nella casa dove Piqué e Shakira vissero i primi anni della loro storia d’amore, proprio lì dove nacque il primo figlio della coppia, Milan.

Lo scoop è stato lanciato in tv dal giornalista Pepe del Real: “Era il 2012, le immagini della gravidanza e della corsa in ospedale erano in quella casa”, ha spiegato, aggiungendo che quella abitazione fu la prima acquistata in Spagna dalla cantante.

Il gesto ha proprio il sapore della ripicca, visto che Gerard Piquè avrebbe portato la sua fidanzata nel primo nido d’amore con la cantante. Ma in più di un’occasione l’ex campione non ha certo fatto mistero di aver seguito solo il suo cuore, lasciandosi alle spalle i pettegolezzi senza mai pentirsi delle decisioni prese: “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso“, aveva confessato in una recente intervista a El Pais.

Shakira va avanti: il flirt con Lewis Hamilton

Da quando la separazione con Gerard Piquè è diventata ufficiale, gli occhi sono tutti puntati sulla vita sentimentale di Shakira. Sono tante le voci che in questi mesi si sono rincorse sulla cantante: la pop star colombiana nell’ultimo anno è stata protagonista delle pagine di cronaca rosa di tutto il mondo, e le sono stati attribuiti diversi flirt.

Prima si è parlato di Jimmy Butler, giocatore dei Miami Heat dell’NBA, ma pare che Shakira stia frequentando un altro nome dello sport: si tratterebbe del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. A lanciare lo scoop è stato il giornale argentino Infobae, che sostiene che i due si sarebbero incontrati più volte in gran segreto alle Baleari. E la notizia sarebbe stata confermata sulle pagine del magazine: “Hamilton ha raggiunto tre volte la sua villa nella notte – si legge -. Uno degli autisti del pilota lo sente parlare regolarmente con Shakira nel corso dei viaggi”.