Sembra non avere fine la rottura burrascosa tra Shakira e Gerard Piqué. I due si sono separati dopo che la cantante aveva scoperto di essere stata tradita e da quel momento non aveva lasciato scampo all’ex compagno lanciandogli una frecciatina dopo l’altra all’interno dei testi delle sue canzoni. Nonostante sia passato del tempo, la cantante non perdona: all’interno del suo ultimo singolo El Jefe, Shakira torna a punzecchiare l’ex fidanzato.

El Jefe è una nuova frecciatina a Piqué

Nonostante sia appena uscito, El Jefe, il nuovo singolo di Shakira, è già sulla bocca di tutti. La cantante di Waka Waka e La loba continua a sfornare grandi successi, e anche questa volta ha deciso di inserire nel testo del suo singolo una piccola ma evidente frecciatina all’ormai ex compagno Piqué.

Questa volta, però, la cantante ha scelto di puntare al calciatore in maniera passiva: pare infatti che la strofa che sta facendo il giro del web sia dedicata all’ex “suocero” di Shakira, il padre di Gerard Joan Piqué. “Dicono che non esiste un male che duri cent’anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba”. Un attacco duro, che non lascia dubbi sul fatto che il rapporto tra Shakira e Piqué non si sia appianato, e che la cantante provi ancora rancore.

Sempre all’interno del testo, un’altra strofa è saltata all’occhio dei fan. Nella canzone compare il nome di Lili Melgar, la tata dei suoi figli: pare sia stata lei ad avvisare la pop star del tradimento dell’ex compagno con Clara Chia. Quando Piqué lo ha scoperto, l’aveva licenziata senza pagarle lo stipendio. “Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato un risarcimento.”

El Jefe non è l’unico brano in cui Shakira ha deciso di sfogare la sua rabbia nei confronti dell’ex difensore del Barcellona: i brani Music Sessions Vol. 53, Monotonía, Copa vaca e TQG sono dei veri e propri riferimenti alla loro rottura. Inutile dire che situazioni come queste, e frasi come “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo” richiamano l’attenzione di media e fan: basti pensare che il video del singolo, in cui Shakira canta nei panni di una cow girl, ha già ricevuto più di 10 milioni di visualizzazioni in un solo giorno.

La fine dell’amore tra Shakira e Gerard Piqué

Quello di Shakira e Gerard Piqué è sempre stato un rapporto sotto i riflettori: i due si sono conosciuti nel 2010, quando Shakira ha registrato l’inno della Coppa del Mondo FIFA di quell’anno. La loro relazione è iniziata poco dopo, ma hanno deciso di annunciarla ufficialmente solo a marzo 2011.

I due non si sono mai sposati, ma hanno avuto due figli: Milan, nato nel 2013, e Sasha, nato nel 2015. “Non voglio che mi veda come sua moglie, ma più come la sua ragazza. Come un frutto proibito. Preferisco tenerlo sull’attenti e pensare che tutto sia possibile a seconda del suo comportamento.” aveva detto la cantante colombiana in un’intervista a Planet Weird. Ora i due non stanno più insieme, e Piqué ha iniziato una nuova vita con Clara Chia: i due hanno 13 anni di differenza, ma secondo alcuni rumors partiti dai media spagnoli, pare sognino il matrimonio.