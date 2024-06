Elettra Lamborghini, bordata a Fedez: “Non farei mai come lui”. Poi chiarisce

Elettra Lamborghini ha dichiarato in una recente intervista che non scriverebbe mai canzoni sui suoi ex come ha fatto Fedez. Poco dopo, però, ha smentito ogni riferimento al rapper milanese

Fonte: IPA Elettra Lamborghini e Fedez

Faida in vista tra Elettra Lamborghini e Fedez? Non per il momento. In una recente intervista la cantante avrebbe lanciato una frecciatina al collega, spiegando che, a differenza sua, non scriverebbe mai canzoni contro i suoi ex fidanzati. Dichiarazioni al vetriolo, smentite poco dopo dalla stessa Regina del twerk, che con una stories su Instagram ha negato ogni riferimento al rapper milanese.

Le dichiarazioni di Elettra Lamborghini su Fedez

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento molto felice. La cantante è sposata da anni con il dj Afrojack, e ha da poco pubblicato il singolo Dire, fare, baciare insieme a Shade, che si candida a tormentone dell’estate 2024. Proprio del brano, Elettra ha parlato in una recente intervista al Corriere della Sera, spiegando il riferimento a Shakira e Piqué in alcuni versi: “Come mai nel brano dico che non voglio finire lasciata come Shakira? Ma sì, lo dico per scherzare. Non mi sento per nulla una regina anche se mi hanno definito la twerking queen”.

La giornalista Chiara Maffioletti le ha fatto quindi notare come sia Shakira che Fedez abbiano parlato dei propri ex nelle rispettive canzoni, chiedendo alla Lamborghini se lei farebbe lo stesso: “Se manderei messaggi al mio ex nelle canzoni come Fedez? Non lo farei mai, se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni. Però la musica ha bisogno di hype, di marketing: dietro una canzone c’è un piano commerciale“. Insomma, Afrojack, almeno per il momento, può tirare un sospiro di sollievo.



La smentita di Elettra Lamborghini

Ci sono volute poche ore prima che Elettra Lamborghini facesse alcuni chiarimenti sulle dichiarazioni trapelate con una Instagram Stories. “Raga vi prego, ho visto che sono usciti degli articoli su Fedez. Mai detta una parola. Francamente non me ne frega nulla di queste cose, ciascuno faccia come voglia. Mi hanno chiesto se scrivessi i testi delle canzoni per gli ex ed io ho detto che sono sposata da anni. Non capisco cosa c’entri la connessione con lui. Vi prego, odio questi collegamenti inutili” ha precisato la cantante di Caramelo.

Insomma, la sua sarebbe stata una semplice riflessione personale, in nessun modo interpretabile come una frecciatina a Fedez. Chi sperava in un’estate a suon di dissing, almeno per il momento, dovrà rinunciare.

La revenge song di Fedez per Chiara Ferragni

Eppure, nonostante Elettra Lamborghini non abbia intenzione di scriverne una, le revenge song contro gli ex stanno godendo di grande popolarità. Se la più celebre rimane Music Sessions #53, in cui Shakira rimprovera al suo ex Piqué di aver “scambiato un Rolex per un Casio”, di recente anche Fedez ha raccontato della sua storia d’amore con Chiara Ferragni nel brano Sexyshop: “Per ogni tua amica assetata di fama/Eri acqua sorgiva/Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita” recitano alcuni versi della canzone.

Ma a chi lo ha accusato di aver scritto un dissing contro l’ex moglie, il rapper ha prontamente risposto: “Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m** sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro”.