Elettra Lamborghini in lacrime per il nuovo programma: “Grata alla vita”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Elettra Lamborghini

È un periodo decisamente felice per Elettra Lamborghini che sta vivendo un momento d’oro: tra format televisivi di successo, partecipazioni da opinionista e nuovi show in arrivo, la twerking queen italiana è ovunque e conquista pubblico e social con la sua energia contagiosa. Dopo un’estate di sold out ha fatto brillare i flash anche al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove ha sfoggiato un look che ha fatto parlare per giorni. Carisma, ironia e glamour la confermano tra le personalità più seguite del momento, ma Elettra conquista anche per la sua sensibilità. Non mancano, infatti, i momenti di commozione che condivide sui social, come quello apparso poche ore fa nelle sue storie di Instagram, legato al nuovo programma che sta per debuttare.

Elettra Lamborghini a Boss in Incognito, le emozioni condivise con i fan

Elettra Lamborghini è pronta ad una nuova, scintillante avventura televisiva che promette di far parlare di sé. La cantante, amatissima dal pubblico e già protagonista della nuova stagione di Italia’s Got Talent, sarà infatti al timone della prossima edizione di Boss in Incognito, lo storico reality di Rai2 che racconta le giornate di imprenditori e manager “sotto copertura” nelle proprie aziende.

La partenza è fissata per il lunedì 15 settembre 2025, in prima serata, con un ciclo di puntate che mescoleranno emozione, ironia e storie vere dal mondo del lavoro italiano.

Per Elettra si tratta di un debutto inedito come conduttrice di un format già consolidato, ma il suo carisma travolgente sembra perfetto per dare nuova energia al programma. Per annunciare la sua conduzione però, non si è limitata a comunicarlo, bensì ha voluto portare i fan dietro le quinte di questa nuova avventura televisiva, trasformando le storie di Instagram in un diario di emozioni: qui ha condiviso infatti alcuni momenti molto personali che raccontano l’entusiasmo e la profondità con cui sta vivendo l’esperienza.

In una delle stories più apprezzate, Elettra ha pubblicato la cover ufficiale del programma, dove la si vede con il suo inconfondibile sorriso e un fiammante abito rosso, rivelando tutta la sorpresa e la gratitudine per questa nuova sfida: “Un programma che mi sta facendo emozionare tantissimo e crescere come persona, davvero una sorpresa, ma soprattutto un regalo per me” ha scritto la cantante.

Il suo non è solo un percorso professionale, ma anche umano: “Ascoltare tutte queste persone, le loro storie, mi sta arricchendo molto e mi fa ricordare di essere grata alla vita. Mi ricorda che spesso siamo molto più fortunati di quello che crediamo” ha continuato Elettra che ha poi concluso dicendo: “Davvero vi consiglio di guardarlo al di là che adesso lo conduco io, ci sono davvero delle bellissime storie di vita e credo che nel momento storico che stiamo vivendo i lieto fine facciano solo piacere”.

Un messaggio sincero e coinvolgente, capace di far crescere l’attesa per la prima serata del programma che la vedrà protagonista.

Elettra Lamborghini, le lacrime di commozione sui social

Sempre sulla scia della condivisione delle emozioni legate al suo nuovo debutto televisivo, Elettra Lamborghini ha regalato ai follower un momento decisamente toccante. Nelle storie di Instagram si è mostrata mentre rivede le anteprime delle puntate già registrate, incapace di trattenere le lacrime. Con il volto rigato da grosse gocce di commozione, ha accompagnato il video con un commento che racconta tutto il suo coinvolgimento: “Ma voi siete fuori, sto piangendo come una matta ma si può? Ma è stupendo!”, una frase che unisce emozione e la consueta autoironia, perfetta per descrivere quanto la conduzione di Boss in Incognito la stia toccando nel profondo.

Poco dopo, la cantante ha condiviso un’altra storia dal backstage, riprendendosi durante il “trucco e parrucco” mentre si prepara per le nuove registrazioni. Qui Elettra ha mostrato un inedito dietro le quinte insieme alla troupe del programma: ancora lacrime copiose, questa volta senza alcun tentativo di nasconderle, asciugate con un fazzoletto tra sorrisi e sguardi complici.

A corredo del video non sono mancate nuove parole di gratitudine: “Una produzione stupenda alla quale mi sto affezionando moltissimo” scrive Elettra, “Ogni volta piangiamo assieme durante gli svelamenti. Davvero non potete capire certe storie quanto sono toccanti. Siamo più fortunati di quanto crediamo e bisogna esserne grati” ribadisce ancora nel suo racconto, mostrando un’Elettra sorprendentemente sensibile e profondamente partecipe di questa esperienza.