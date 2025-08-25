Elettra Lamborghini pronta per la nuova stagione tv: “La Rai mi ha dato una grande responsabilità”

La cantante e conduttrice sempre più protagonista sul piccolo schermo: sarà giurata di Italia's Got Talent e presenterà due programmi su Rai 2

IPA Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini pronta a lasciare il segno in tv. Dopo il successo di alcuni tormentoni musicali e l’esperienza positiva al Festival di Sanremo, l’ereditiera ha deciso di darsi da fare anche sul piccolo schermo come soubrette e conduttrice. La prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni per la 32enne, che non vede l’ora di far conoscere al pubblico anche nuovi lati della sua personalità. Sarà giudice di Italia’s got talent su Disney + e condurrà la nuova stagione di Boss in incognito e il nuovo reality show The Unknown-L’ignoto.

Elettra Lamborghini protagonista in tv

Elettra Lamborghini vuole affermarsi sempre più come conduttrice ma non ha alcuna intenzione di lasciare la musica. “Voglio tenere tutto insieme. Ho firmato con Universal Messico perché ho sentito il bisogno di tornare alle mie origini, ho iniziato con la musica reggaeton in lingua spagnola e voglio fare le cose che mi rendono felice, puntare all’America Latina, a Miami. Poi voglio fare la conduttrice”, ha spiegato a La Repubblica. Presto, quindi, tornerà a pubblicare nuove canzoni.

Con due programmi, Elettra sarà il nuovo volto di Rai2: “Mi diverte tanto e mi sento a casa. La Rai mi ha dato una grande responsabilità. Chi non azzarda non cresce, i grandi imprenditori hanno fallito mille volte. Cercherò di dare il meglio, penso che stia andando bene ma metto le mani avanti: nella vita si sbaglia. E accetto le critiche”.

“Il mio pregio? La spontaneità, sono genuina. Con i tempi che corrono fa piacere un po’ di leggerezza”, ha continuato la Lamborghini per poi rimarcare di essere “strutturata e molto rigida, purtroppo. Papà e mamma mi hanno lasciato libera, io sarei una madre severa. A parte l’adolescenza, quando non sai quello che vuoi, sono all’antica: credo nei valori. Vorrei avere un figlio con il mio carattere”.

Com’è dimagrita Elettra Lamborghini

Nell’ultimo periodo impossibile, poi, non notare la nuova forma fisica di Elettra Lamborghini. La soubrette ha perso diversi chili: oggi appare più asciutta e tonica. Ma sempre bellissima.

“Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Per altri prima stavo meglio, ora sto peggio. Sto bene. È una questione di disciplina, si sa quanto sia difficile dimagrire. Mi hanno scritto: “Come hai fatto? Lo sai che stai benissimo?”, perché rosicano. Ci ho messo un anno e mezzo. Come ho fatto? Nell’unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata. Faccio la mia porca figura”, ha rivelato.

E sul figlio in arrivo, un’altra domanda tormentone per Elettra, la Lamborghini è stata piuttosto chiara: “Un figlio arriverà quando sarà il tempo giusto. Non mi sono data una scadenza. Mio marito Afrojack è un amore, una persona equilibrata, mi calma. Si fa scivolare le cose addosso, beato lui, forse fa parte del carattere degli uomini”.

“Io sono scherzosa, ma ripenso a quello che succede. Sono vecchio stile: conta la famiglia, il marito è uno. Il matrimonio è una cosa seria, come il lavoro. Bisogna rispettare i soldi. Fatti tuoi come li spendi, ma va dato valore alle cose, non sminuirle. Vale anche per i dolori”, ha concluso.