Fonte: IPA | Getty Images Seducenti, estremi, indimenticabili: da Elettra Lamborghini a Beyoncé i look più belli dei concerti estivi

Elettra Lamborghini si è affermata negli ultimi anni come cantante di successo nel panorama musicale italiano e non. La bell’artista ha pubblicato delle hit di successo, che hanno colorato le ultime estati di tutti gli italiani. Ma l’erede della nota famiglia italiana è molto seguita anche sul suo account Instagram ufficiale, dove posta aggiornamenti sulle sue esibizioni pubbliche e sulla sua vita privata. A volte, Elettra Lamborghini si diverte a provocare i suoi ammiratori con scatti irriverenti e outfit seducenti. Anche di recente, la cantante ha deciso di condividere una foto, che mette in primo piano il suo lato B.

Elettra Lamborghini: il lato B da urlo della cantante

Elettra Lamborghini stupisce sempre i suoi ammiratori con outfit divertenti che riescono a esaltare le sue curve pazzesche. Anche di recente, la cantante ha deciso di condividere delle foto che la mostrano con un abito verde fluo attillato, perfetto per l’autunno. Ma l’artista ha postato anche degli scatti con una seducente tutina nera, da far girare la testa a tutti.

Di recente, Elettra Lamborghini ha voluto donare ai suoi followers una nuova immagine di sé, davvero provocante. Nella foto, condivisa sul suo account Instagram ufficiale, si vede la cantante di spalle mentre osserva il panorama di Miami Beach che si apre sotto la sua finestra. L’artista indossa solo una maglietta nera a mezze maniche e uno slip bordeaux di pizzo.

L’intimo scelto da Elettra Lamborghini non faceva che esaltare il suo lato B da sogno, con l’iconico tatuaggio leopardato. Una foto provocante che è stata scattata dal marito dell’artista, Nick van de Wall alias Afrojack, come da lei rivelato: “Foto by Nick”. I due si sono spostati il 26 settembre 2020 sul lago di Como, nella meravigliosa Villa Balbiano. La cantante, recentemente, ha espresso il desiderio d’adottare un bambino di Gaza.

Elettra Lamborghini: il segreto del suo lato B perfetto

Elettra Lamborghini è ormai una regina delle hit estive. L’artista si esibisce sui palchi musicali con delle performance a tutto tondo, dove la cantante interpreta i suoi brani con delle mosse di ballo, che scaldano la folla. Denominata Regina del twerk, proprio per la sua capacità di muoversi seguendo questa particolare tecnica di ballo, Elettra Lamborghini, spesso, mentre in mostra il suo lato B scolpito.

In un’Instagram story, la cantante ha spiegato come ottiene queste linee così perfette: “Comunque mi sto allenando un sacco in questi giorni. Ci sono giorni in cui mi scoppia il sedere e le gambe dal male ma direi che i risultati si vedono”.

Sotto lo scatto seducente non sono mancati i commenti degli ammiratori dell’artista: “Superlativa, e un lato B da urlo”, “Che vista amo” e ancora “Sei bellissima”. Tra i diversi messaggi c’è anche chi ha ringraziato il marito per aver scattato la foto: “Grazie Nick che ci regali queste gioie”. Non sono mancate, però, anche le critiche dei soliti haters, che mettono in dubbio la naturalezza del lato B della cantante: “Che belle protesi”, “Eh ti credi pure bella?” e ancora “Non vedo nulla di bello”.