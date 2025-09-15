IPA Elettra Lamborghini

Da lunedì 15 settembre Elettra Lamborghini conduce Boss in Incognito: tornano così le storie su Rai2 a partire dalle ore 21,20. Per l’occasione, ha condiviso un’anteprima su Instagram, ed è irriconoscibile. “Vi presento Ramona”, ha scherzato la Lamborghini, dando l’appuntamento ai suoi follower a sintonizzarsi per vedere la prima puntata.

Elettra Lamborghini, il look per Boss in Incognito

Cambio look per Elettra Lamborghini, che diventa Ramona anche se solo per Boss in Incognito: “Che dite, mi avreste riconosciuta?”, ha chiesto ai suoi follower. Per l’artista, la conduzione del programma è una novità importante, un modo per mettersi alla prova. Lei stessa ha definito il programma una scoperta: “Storie meravigliose ed emozionanti. Ogni puntata che registriamo non vi dico quanto mi commuovo ad ascoltare le loro storie. Spero vi piaccia”. Nel carosello sono presenti diversi scatti e anche un video che mostra parte del lavoro svolto tra make-up e acconciatura.

Il docu reality torna con un ciclo di quattro puntate; nel 2026, sono previsti altri quattro appuntamenti. “Adoro mettermi in gioco, lo faccio sempre, anche a costo di sbagliare. Non amo le ‘cose comode’ e sono davvero contenta di aver accettato questa sfida”, ha rivelato la Lamborghini a Sorrisi: l’esperienza, alla fine, l’ha arricchita anche umanamente e personalmente.

Boss in Incognito, la nuova edizione con Elettra Lamborghini

Per Elettra Lamborghini, la conduzione di Boss in Incognito è una grande opportunità. “Chi non azzarda non cresce, cercherò di dare il meglio, penso che stia andando bene, accetto le critiche”, aveva raccontato a La Repubblica. E, in effetti, è proprio così: solo mettendosi alla prova, superando scogli e ostacoli, è possibile maturare. E vale soprattutto negli ambienti televisivi, dove la competizione è altissima.

Per il programma, Elettra si traveste, finge di essere una dipendente, parla con le persone. Ed è rimasta colpita dall’opportunità di togliersi i panni di Elettra di dosso. “Forse per la prima volta mi sono rapportata con delle persone che non mi hanno trattato come Elettra. In tanti si sono aperti con me, tra confidenze e racconti di vita delicati”. E, anche se agli inizi non è stato facile riuscire a camuffarsi del tutto, alla fine ce l’ha ampiamente fatta, vedendo il cambio look per “Ramona”.

Le anticipazioni di Boss in Incognito

Il viaggio di Boss in Incognito parte dal cuore del Cilento. Protagonista del debutto è Andrea Pagano, figlia del patron Giuseppe Pagano, che insieme al marito Antonello Ricco guida l’azienda San Salvatore, a due passi dall’area archeologica di Paestum. Una realtà che racchiude tante anime: caseificio, agricoltura e ristorazione.

Andrea, nei panni di un’apprendista qualsiasi, entrerà nello shop aziendale per imparare da Antonia i segreti della vendita, si metterà accanto a Simeone per capire come nasce una mozzarella, cucinerà piatti cilentani con Sonia e raccoglierà ortaggi e frutti di bosco insieme a Carmine. Accanto a lei ci sarà Elettra Lamborghini, in incognito per la prima volta: sotto un’identità segreta collaborerà con Pasqualina. Un debutto che si preannuncia emozionante, tra storie di vita e la capacità di scoprire l’umanità dietro le eccellenze del Made in Italy.