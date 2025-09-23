Chi è Francesca Lonigro, l’imprenditrice più amata di Boss in incognito

Francesca Lonigro è la giovane imprenditrice ortofrutticola tra i protagonisti di Boss in incognito, amata da pubblico e dipendenti

Boss in incognito mette alla prova l’umiltà e la capacità di “sporcarsi le mani” dei dirigenti delle piccole aziende italiane. Nella seconda puntata dell’edizione 2025, condotta da Elettra Lamborghini, la redazione si è intrufolata in un’azienda ortofrutticola del centro Italia. Realtà capitanata dalla giovane imprenditrice Francesco Lonigro che, con la sua dolcezza e determinazione, ha conquistato gli spettatori, nonché la simpatia di tutti i dipendenti.

Francesco Lonigro, giovane regina dell’ortofrutta

Francesco Lonigro è la più giovane di una famiglia di agricoltori da ben tre generazioni. Il padre è capo della Lonigro Fruit, società ortifrutticola di Noicattaro, in provincia di Bari. Dopo aver conseguito una laurea in Marketing all’università di Bari, Francesca ha scelto di entrare nell’azienda di famiglia nel ruolo di sales e marketing manager. All’interno della Lonigro Fruit ha realizzato l’innovativo progetto di Luxury Food, ma non senza dover prima affrontare qualche difficoltà.

“Sono nata e cresciuta in azienda e conoscevo ogni dettaglio ma sono donna e questo a mio padre non andava bene perché non potevo essere capace come un figlio maschio e in ortofrutta al massimo le donne stanno in ufficio a fare contabilità” ha raccontato Lonigro nel corso della puntata di Boss in incognito.

Lei però è “troppo giovane per mollare” e ha convinto anche lo scettico genitore del proprio valore. “La mia testardaggine mi ha spinto a proseguire” spiega e a tutte le ragazze consiglia di “non dubitare di essere preziose e speciali e di meritare ogni possibilità nel mondo, seguite i vostri sogni”. Francesca è l’esempio di una giovane donna capace di affermarsi nonostante i pregiudizi e in grado di affrontare “decisioni, campi e responsabilità” sempre “con il sorriso”.

Il Boss in incognito è stato mascherato

Francesca Lonigro è stata protagonista della puntata di Boss in incognito andata in onda su Rai1 lunedì 22 settembre 2025. Assieme alla frizzante conduttrice Elettra Lamborghini si è calata – sotto copertura – nei panni di una nuova dipendente. È scesa nei campi per imparare la raccolta dell’uva da Maria; ha confezionato i prodotti assieme a Monika e aiutato Elisabetta ad allestire un evento in vigna. La giovane imprenditrice è stata affiancata in questa impresa da un’ospite di eccezione. La showgirl Elenoire Casalegno, anche lei in incognito, ha cercato di resistere alla calura pugliese dando una mano a Nello nella sapiente arte dell’acinellatura in vigna.

Francesca Lonigro si è introdotto mascherata anche negli uffici che le sono più cari, quelli del comparto Luxury Food, dove ha sperimentato la preparazione dei chicchi d’uva ricoperti di cioccolato assieme alla collega Sara. Francesca è stata attenta e operosa, ma incapace di restare davvero in incognito. Sono stati diversi, infatti, i dipendenti che l’hanno riconosciuta nonostante il travestimento. Segno, secondo i numerosi commenti social del pubblico a casa, di uno stile manageriale che non resta confinato ai piani alti ma è sempre presente all’interno della propria azienda, mettendoci la faccia e senza la paura di darsi da fare davvero.

Il programma Rai ha insomma offerto di nuovo l’occasione di mettere in contatto due mondi solitamente lontani: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo a entrambi di incontrarsi, conoscersi e comprendersi.