Italia’s Got Talent, Alessandro Cattelan nuovo giudice

Alessandro Cattelan è il nuovo giudice di Italia's Got Talent: quando inizia lo show e cosa cambierà

Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent. Il conduttore è stato infatti scelto per sedersi al tavolo dello show e giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara, fra momenti emozionanti e performance tutte da ridere.

Alessandro Cattelan giudice di Italia’s Got Talent

In questi giorni sono infatti iniziate le registrazioni del nuovo show che andrà in onda su Disney+. Fra le anticipazioni più interessanti c’è senza dubbio la presenza di Alessandro Cattelan come nuovo giudice della trasmissione.

Dopo l’esperienza del Dopo Sanremo, il successo di Stasera c’è Cattelan e il nuovo podcast Supernova, il conduttore si prepara ad affrontare una nuova sfida. Cattelan sostituirà Khaby Lame, sedendosi accanto agli altri giudici.

Prima fra tutte Mara Maionchi, veterana della trasmissione, ma anche Frank Matano ed Elettra Lamborghini, giunta alla sua seconda edizione come giudici. I quattro saranno impegnati alla ricerca del nuoto talento italiano.

Quando inizia Italia’s Got Talent e le novità

La presenza di Cattelan dunque è una fra le grandi novità di questa nuova edizione di Italia’s Got Talent. Un format fortunato, che ha conquistato milioni di telespettatori ed è persino entrato nel Guinness dei primati come “talent più popolare al mondo”.

L’edizione italiana è la prima in Europa ad essere trasmessa su una piattaforma streaming in esclusiva. Le registrazioni degli episodi sono iniziate in questi giorni, con le audizioni, e la trasmissione tornerà presto su Disney+ con tanti episodi, esibizioni e talenti.

Oltre ai giudici, sono stati annunciati anche i conduttori. Questa edizione verrà presentata da Gianluca Fru e Aurora Leone, membri dei The Jackal. “Anche quest’anno siamo pronti a portare avanti la categoria conduttori under 30 con occhiali”, ha scritto la comica su Instagram, postando uno scatto con il collega.

Mentre la produzione dello show ha postato sui social una foto che mostra il cast del talent al completo, con giudici e conduttori che sorridono dietro il celebre bancone.

“Il team è al completo, che la caccia al Talento abbia finalmente inizio. Sono tutti pronti per lo show, IGT arriva prossimamente in esclusiva su Disney+”, si legge.

La partecipazione a Italia’s Got Talent rappresenta una nuova sfida per Alessandro Cattelan e l’ennesimo impegno in un anno ricco di soddisfazioni. Dopo l’esperienza non proprio esaltante di Da vicino nessuno è normale, il presentatore ha saputo risollevarsi ancora una volta, realizzando nuovi progetti e dimostrando il suo grande talento.

Alle spalle Cattelan ha già la partecipazione ad un altro talent di enorme successo – anche se molto diverso da Italia’s Got Talent – stiamo parlando di X Factor, trasmissione a cui ancora oggi è molto legato.

“La mia relazione con X Factor è archiviata tra quelle belle, finita solo perché mi sentivo di aver fatto tutto quello che potevo fare e di aver preso tutto quello che potevo prendere – aveva rivelato qualche tempo fa ad Esquire -. Dopo dieci anni mi sembrava sano staccarmi da quel contesto e non ci ho pensato più di tanto. Invece adesso, man mano che passa il tempo, mi tornano in mente i ricordi. Io sono di carattere un nostalgico, malinconico, e quelli sono stati degli anni stupendi anche a livello personale, umano, sono successe un sacco di cose fighe”.