Alessandro Cattelan, salta all’ultimo il passaggio da Rai a Mediaset

Doccia gelata per Alessandro Cattelan. Dopo essere stato escluso dai nuovi palinsesti Rai, pare che il conduttore non sarà presente neppure in quelli di Mediaset. Un corteggiamento da parte dell’azienda di Cologno Monzese ci sarebbe stato ma stando alle ultime indiscrezioni la trattativa sarebbe saltata praticamente all’ultimo minuto per una questione di tempi e logistica.

Alessandro Cattelan non andrà a Mediaset

“Non ci sarà il nome di Alessandro Cattelan ai palinsesti”, ha dichiarato a Fanpage una fonte molto vicina alla Direzione Intrattenimento di Mediaset. A quanto pare la ragione principale dello stop alle trattative risiede nei tempi: troppo complicato chiudere l’accordo in tempo utile per poter annunciare il conduttore in uscita dalla Rai alla serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, in programma nella serata di martedì 8 luglio.

Una battuta d’arresto che arriva dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, quando sembrava ormai imminente l’accordo tra le parti per portare l’ex volto di Sky sulle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi.

Le intenzioni di quest’ultimo erano chiare: arricchire la propria scuderia sottraendo talent alla concorrenza, per poi costruire progetti specifici attorno a loro e rinnovare l’offerta delle reti. Il progetto che Alessandro Cattelan avrebbe dovuto proporre a Mediaset prevedeva il suo late show in seconda serata, già trasmesso negli ultimi mesi su Rai 2, con destinazione ancora da definire tra Canale 5 e Italia 1.

Un’idea che però ora dovrà attendere tempi migliori. A detta dei beninformati, l’interesse c’è ed è evidente ma non è stato possibile concretizzare il tutto nel giro di poco tempo.

Il futuro di Alessandro Cattelan in televisione

Il futuro di Alessandro Cattelan è così ora in sospeso, o quasi. Di certo, c’è solo la sua partecipazione a Italia’s Got Talent, su Disney+, come giudice. L’edizione italiana è la prima in Europa ad essere trasmessa su una piattaforma streaming in esclusiva. Le registrazioni degli episodi sono iniziate in queste settimane, con le audizioni. Cattelan sarà affiancato in giuria da Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione ci saranno invece Gianluca Fru e Aurora Leone, membri dei The Jackal.

Una nuova sfida, decisamente diversa dal solito, per Cattelan. Ora per lui si apre una fase importante di riflessione e valutazioni: il 2025 potrebbe essere un anno interlocutorio, in attesa di riprendere le trattative per un rilancio televisivo vero e proprio nel 2026.

Nel frattempo, non è escluso un possibile ritorno nel servizio pubblico, magari con un impiego diverso rispetto al passato, come ha lasciato intendere Stefano Coletta durante la presentazione dei palinsesti della tv di Stato.

“Io lo riportai in Rai. Ritengo Alessandro un talento sicuramente complicato per la tv generalista, lui deve fare un lavoro di allargamento, ma tutti noi dobbiamo pensare a scenari futuri e immettere nuovi volti”, ha spiegato ai giornalisti presenti.

Nessuna dichiarazione a riguardo da parte di Cattelan che, almeno per il momento, ha preferito non commentare gli ultimi sviluppi sulla sua carriera, che va avanti ormai da un ventennio. Alessandro ha infatti iniziato a lavorare da giovanissimo: a soli ventuno anni ha iniziato a lavorare per alcuni programmi televisivi musicali per poi diventare nei primi anni Duemila il golden boy di MTV.