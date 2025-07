IPA Alessandro Cattelan passa a Mediaset: ecco il "nuovo" programma dopo l'addio alla Rai

Non è finita di certo benissimo tra Alessandro Cattelan e la Rai. Le strade si sono divise e la notizia è divenuta di dominio pubblico durante la presentazione dei nuovi palinsesti della rete pubblica. Un passo indietro rispetto alla voglia di vantare un parco conduttori e conduttrici più giovani.

Esclusa anche Alessia Marcuzzi mentre è stato ovviamente tutelato Stefano De Martino, eccezione che conferma la regola. Di progetti però per l’ex ragazzo d’oro di Mtv non mancano. Al di là del suo ben noto podcast, c’è Mediaset nel suo prossimo futuro.

Alessandro Cattelan passa a Mediaset

La notizia non è ancora ufficiale ma, stando a quanto riportato da Affari Italiani, sembra proprio che Alessandro Cattelan effettuerà uno dei più classifica passaggi nella televisione italiana. Approdo a Mediaset dopo il tentativo in casa Rai, non finito nel migliore dei modi. Dopo l’addio a Sky, dunque, ecco il nuovo processo di trasformazione per l’ormai ben noto conduttore e attore.

La sua figura è nettamente ben vista negli uffici della compagnia gestita da Pier Silvio Berlusconi, che sta faticando nel far funzionare il processo di trasformazione attuato dopo la morte di suo padre.

La sua agente è la celebre Marta Donà, che starebbe lavorando a un accordo da limare dopo aver ricevuto una forma d’apprezzamento. Le due parti finalmente si incontrano e iniziano a collaborare, dopo il test effettuato in passato, con tanto di registrazione di una puntata zero di un quiz.

Nuovo (vecchio) programma per Cattelan

È naturale chiedersi cosa potrà mai condurre Alessandro Cattelan in casa Mediaset. Fortunatamente per i suoi fan, non ci sarà alcun adattamento a format precedenti. Il presentatore non tenterà dunque di forzarsi nelle scarpe di altri.

Continuerà a proporre un late show, sul chiaro modello statunitense, come fatto su Sky prima e Rai 2 poi. Non è però ancora chiaro quando potrebbe andare in onda e dove. Tutto lascerebbe pensare a Canale 5 ma, di fatto, le prime serate della rete hanno fine intorno alle due di notte. Un late con avvio a quell’ora sarebbe molto complicato.

Si fa dunque largo l’ipotesi Italia 1, ma è ancora tutto da discutere. Staremo dunque a vedere se stavolta riuscirà a fidelizzare il nuovo pubblico, trascinando anche i suoi fan affezionati sulle reti Mediaset.

Per Berlusconi tutto ciò sembra l’ottima chance per rilanciare definitivamente Infinity, provando a far comprendere quanto la piattaforma abbia da offrire. Una missione in parte fallita da RaiPlay, che ha abbandonato le sperimentazioni avviate con Fiorello. Una sfida intrigante e un progetto che, per quanto ancora aleatorio, fa già discutere tanto. Un esempio è dato dal nome. Dopo E Poi C’è Cattelan e Stasera C’è Cattelan, rispettivamente dal 2014 al 2020 su Sky e dal 2022 al 2025 su Rai 2, quale sarà la variante adoperata stavolta?