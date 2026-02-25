Amici, Maria De Filippi verso l’addio: “Ha scelto Cattelan come suo erede”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA/Ufficio Stampa Fascino Alessandro Cattelan e Maria De Filippi

Novità in vista per Amici? Stando ad alcune indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe valutando la possibilità di abbandonare la conduzione del celebre talent, e avrebbe già scelto il suo erede: si tratterebbe di Alessandro Cattelan, che dovrebbe debuttare già in qualità di giudice nel prossimo serale.

Amici, Maria De Filippi pronta a lasciare?

Tra poche settimane avrà inizio la fase finale del talent Amici: non si conoscono ancora i nomi dei giudici del serale, ma secondo le indiscrezioni di Nuovo tv a sedere su una delle poltrone rosse sarà Alessandro Cattelan. “Per la De Filippi si tratta di un test significativo in vista di un progetto di più ampio respiro per Cattelan. Chissà se con lei avrà finalmente successo, dopo tanti fallimenti”, si legge sul settimanale.

Il progetto della conduttrice sarebbe infatti a lungo termine: “Sembra proprio che Maria abbia tutta l’intenzione di dare una bella rinfrescata ad Amici, a partire dal Serale di primavera per arrivare a una rivoluzione anche nella prossima stagione. L’obiettivo è portare novità ed energia a un programma che rischia, prima o poi, di sentire il peso dei venticinque anni di messa in onda”.

Ci sarebbe quindi la concreta possibilità di vedere un nuovo volto alla conduzione del talent, da anni un vero e proprio punto di riferimento per gli spettatori della Gen Z: “La De Filippi comincia a muoversi per identificare il suo erede: lei conduce già tanti programmi, come Uomini e donne e C’è posta per te. Per non parlare di Tú sí que vales, dove fa la giudice. In più produce tutti i programmi che la vedono protagonista, oltre a Temptation island e This is me. Insomma, non si ferma mai. Trovare chi possa prendere il suo posto ad Amici le farebbe tirare un sospiro di sollievo. Non oggi, ma prima o poi..”, scrive ancora Nuovo Tv. Indiscrezioni o c’è un fondo di verità?

Amici 2026, chi saranno i giudici del serale?

La fase finale di Amici 25 avrà presumibilmente inizio alla fine del mese di marzo: alcuni allievi, come Angie, Emiliano, Michele e Alex, hanno già conquistato l’ambita maglia dorata che permette di accedere al serale. Aleggia il mistero, invece, su chi saranno i giudici in questa edizione del talent show.

Lo scorso anno a sedere sulle poltrone rosse della giuria erano stati Amadeus, la ballerina Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Non è dato sapere chi di loro sarà confermato, ma in molti ipotizzano una vera e propria rivoluzione nel talent: tra le new entry più accreditate, oltre al già citato Alessandro Cattelan, ci sarebbe anche Gigi D’Alessio. Altre fonti, invece, parlano di un ritorno di Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré, che già in passato aveva ricoperto il medesimo ruolo.

Nessun cambiamento, infine, sul fronte dei professori: i coach di canto sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre sul fronte del ballo ci saranno Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, che ha preso il posto di Deborah Lettieri. Resta tuttavia da capire come saranno composte le tre squadre che si affronteranno.