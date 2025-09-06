Elettra Lamborghini, il look cut out per il lancio del nuovo singolo è esplosivo

Elettra Lamborghini ha lanciato un nuovo singolo in spagnolo. Per promuoverlo ha condiviso su Instagram degli scatti con un outfit sorprendente da vera cat woman

Elettra Lamborghini sa sempre come stupire i suoi ammiratori. L’ereditiera del famoso marchio automobilistico, infatti, ha sorpreso tutti lanciandosi in una brillante carriera musicale, per poi mostrare il suo talento unico nel campo della conduzione televisiva. Ma anche attraverso i suoi profili social ufficiali, la showgirl riesce a stuzzicare l’interesse di chi la segue con scatti e contenuti digitali che raccontano la sua vita personale e le novità della sua carriera musicale.

Di recente Elettra Lamborghini ha lanciato un nuovo singolo e, per promuoverlo, ha condiviso uno scatto social in cui indossava un abito con cut out che la rendeva più affascinante che mai.

Elettra Lamborghini, il look seducente

Elettra Lamborghini ha mostrato tutta la sua bellezza su Instagram, con dei nuovi scatti in cui indossava un outfit che metteva in evidenza il suo fisico perfetto, strizzando anche l’occhio alla seduzione. La cantante, infatti, ha lanciato il suo nuovo singolo Miaw Wau da qualche giorno e, per promuoverlo, ha deciso di mostrarsi con un look da cat woman.

L’artista, infatti, ha scelto un abito completamente aderente nero con le maniche lunghe, che seguiva le sue forme perfette con una gonna stretta. Il vestito presentava un malizioso cut out ampio sull’addome della cantante, chiuso solo da un cordino di tessuto, impreziosito da un dettaglio metallico argento.

Elettra Lamborghini ha completato il suo look con diversi gioielli, che donavano luce a tutto l’insieme. La cantante ha indossato, infatti, un bracciale rigido in argento al polso sinistro e altri più piccoli su quello destro. L’artista ha selezionato anche diversi anelli, nello stesso materiale, piuttosto evidenti. Gli orecchini, invece, erano dei semplici punti luce luminosi.

Elettra Lamborghini, hairstyle sorprendente

Elettra Lamborghini ha deciso di mettere in pausa la sua carriera nel mondo della musica italiana e di lanciare solo dei nuovi singoli in lingua straniera. La cantante sta promuovendo negli ultimi giorni la sua nuova hit in spagnolo, condividendo anche diversi contenuti digitali sul suo profilo social ufficiale.

Tra questi l’artista ha scelto di colpire l’attenzione dei suoi ascoltatori anche con uno scatto in cui indossa un outfit esplosivo, accompagnandolo con un hairstyle sorprendente. La cantante, infatti, ha abbandonato il suo consueto taglio medio, per allungarlo con delle extension favolose. I capelli di Elettra Lamborghini erano così lunghi da sfiorare quasi le sue gambe e, questa particolare acconciatura, le donava una dose di fascino aggiuntiva. L’artista ha anche aggiunto una frangetta al suo taglio e indossato una fascia per capelli, che si confondeva con la sua capigliatura.

Per completare il suo look la cantante ha scelto una manicure nera e un trucco ricercato, caratterizzato da smokey eye nei toni del grigio e rossetto rosa scuro, sottolineato da un evidente contorno labbra.

Anche di recente Elettra Lamborghini ha voluto nuovamente sorprendere tutti con un look da mille e una notte indossato in occasione del Festival del Cinema di Venezia. La cantante ha scelto di apparire più bella e luminosa che mai con un abito a sirena, ricoperto da dettagli luccicanti. Il vestito aveva uno scollo a cuore e non presentava spalline.