Elettra Lamborghini, look scintillante a Venezia 2025 tra glitter e cristalli

Il suo sbarco al Lido non è di certo passato inosservato. Elettra Lamborghini ha scelto un abito che la fa brillare davvero

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Elettra Lamborghini

Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è da sempre un palcoscenico privilegiato non solo per il cinema, ma anche per la moda e lo stile. Quest’anno, durante la settima serata, non potevamo non ammirare Elettra Lamborghini, che ha scelto di presentarsi con un look perfetto per la sua personalità, ricoperto di cristalli e riflessi scintillanti.

Il look di Elettra Lamborghini a Venezia 2025

Elettra Lamborghini, nota per il suo stile spesso eccentrico e sopra le righe, ha optato stavolta per un approccio più sofisticato, pur senza rinunciare al suo gusto personale. L’abito lungo, interamente ricamato con una trama di micro-cristalli, disegna la silhouette in modo deciso, valorizzando le curve ma mantenendo un equilibrio raffinato grazie a una linea scivolata che accarezza il corpo senza risultare eccessiva. Il corpetto con scollo profondo sottolinea il décolleté, mentre la lavorazione a drappeggio nella parte centrale del vestito aggiunge movimento e armonia all’insieme.

Ciò che colpisce, oltre alla scelta del tessuto luminoso, è la cura con cui il look è stato costruito nei dettagli. I punti luce inseriti qua e là creano un effetto quasi tridimensionale, amplificato dal gioco di riflessi delle luci dei flash. L’insieme richiama inevitabilmente l’immaginario del glamour hollywoodiano, ma reinterpretato attraverso un’estetica più contemporanea, in linea con il suo personaggio, da sempre attento a raggiungere un pubblico pop e che la segue da anni.

IPA

I dettagli

L’acconciatura raccolta, con ciocche sapientemente adagiate sulla fronte in un motivo ondeggiante, contribuisce a dare un tono scultoreo e sofisticato al look. Il trucco, luminoso e pulito, insiste sugli occhi e sugli zigomi, mettendo in risalto lo sguardo e lasciando la pelle radiosa. A completare il tutto, una parure di collane sottili in diamanti, scelta misurata che aggiunge brillantezza senza entrare in conflitto con l’opulenza del vestito. Anche la manicure, curata e in perfetta armonia con l’insieme, rivela l’attenzione ai particolari.

Sul red carpet del Festival di Venezia, Elettra Lamborghini ha portato se stessa – esattamente come la conosciamo – con una ricerca estetica più matura, che guarda alla tradizione delle grandi dive ma con un tocco di modernità. E di certo, nonostante i cambiamenti degli ultimi anni, non intende rinunciare alla propria personalità, pur aprendosi a nuove interpretazioni del proprio ruolo pubblico.

Il risultato è un look che rispecchia la metamorfosi di una figura ormai consolidata nell’immaginario pop italiano: una donna che conosce le regole della moda, ma sa piegarle a proprio vantaggio. A Venezia, tra abiti eterei e sartorialità rigorosa, Elettra Lamborghini ha scelto la via facile del luccichio, che in questi contesti non delude mai. Dopotutto, quale passerella migliore per anticipare i suoi prossimi impegni in tv? La musica non è più l’unico obiettivo della sua carriera, che comunque persegue con grande tenacia, ma da tempo sta provando a misurarsi come conduttrice. La vedremo molto presto in Boss in Incognito, com’era stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai e non può che essere per lei un importante banco di prova: ma ora sembra davvero essere il suo momento. E il sorriso sfoggiato sul red carpet ce lo dimostra.