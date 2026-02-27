Sanremo 2026, chi veste Elettra Lamborghini al Festival

IPA Sanremo 2026 seconda serata, Elettra Lamborghini

Dietro ogni entrata all’Ariston che lascia il segno c’è una regia invisibile fatta di fitting, visioni condivise e scelte che raccontano molto più di un abito. A Sanremo 2026 l’immagine di Elettra Lamborghini nasce dall’incontro tra due sensibilità diverse ma perfettamente allineate: quella di Marco Ferrari, celebrity stylist italiano tra i più richiesti del momento, e quella di Ellen Mirck, fashion stylist e sustainable editor olandese dal profilo internazionale.

È un lavoro che prende forma tra Parigi e Milano, dove la cantante vola per le prove abito, e che si muove dichiaratamente nel territorio della couture. Una direzione precisa, quasi programmatica, che segna uno scarto rispetto al suo immaginario iper pop e immediato.

Marco Ferrari ed Ellen Mirck, il duo che veste Elettra Lamborghini

Marco Ferrari lavora da anni sulla costruzione dell’identità visiva delle celebrity: il suo styling non è mai solo estetica, ma racconto. Ellen Mirck porta invece uno sguardo editoriale e internazionale: è contributing editor di Vogue Arabia, collabora con Vogue Brazil, Lampoon, Numéro NL, Tank e Cap 74024 e si forma allo Istituto Marangoni dopo un’esperienza tra Londra e maison come Alexander McQueen e Hermès. Il loro metodo è chiaro: costruire un guardaroba che traduca un’identità.

Per Sanremo 2026 parlano subito di couture — e couture è. Sul Green Carpet Elettra Lamborghini indossa Yanina Couture: velluto scuro, superficie compatta e luminosa, busto scolpito e linea lunga e rigorosa. Un abito che domina lo spazio e imposta il tono della narrazione.

IPA

Il primo look sul palco: sensualità e teatralità couture

La prima serata segna subito uno scarto visivo forte. Elettra entra in scena con un Tony Ward Couture nero attraversato da trasparenze in tulle e da ricami dorati che disegnano il corpetto come un’architettura luminosa. La scollatura profonda allunga la figura, il bustier strutturato sostiene e modella, la silhouette segue il corpo e scivola in uno strascico fluido. Le applicazioni catturano la luce in modo cinematografico, trasformando ogni movimento in un momento scenico.

Lei è magnetica, radiosa, perfettamente a suo agio con questa potenza visiva. Eppure tra abito e canzone si crea un corto circuito interessante: il look racconta una diva notturna e drammatica, mentre il brano si muove su coordinate emotive diverse. L’immagine resta fortissima, ma la narrazione si sdoppia.

La seconda serata: un red carpet perfetto che sorprende

Quando Elettra torna sul palco nella seconda serata, l’impatto è immediato. Il Tony Ward Couture è un classico da grande red carpet: ricamato, scenografico, con scollatura profonda, tulle e strascico. Brilla, è costruito, è tecnicamente impeccabile. Ma il dialogo con la sua energia pop si interrompe. È come se il vestito appartenesse a un’altra artista, a un’altra storia. Manca quella componente ironica e iper contemporanea che negli anni rende il suo stile riconoscibile al primo sguardo.

La bellezza del capo resta intatta — nei ricami, nella costruzione del bustier, nel modo in cui accompagna il movimento — ma il momento non si accende completamente. Ed è proprio qui che il progetto styling diventa interessante: Marco Ferrari ed Ellen Mirck scelgono di portarla fuori dalla sua comfort zone visiva e dentro un territorio più couture, più solenne, più fashion system.

IPA

La couture come nuova narrazione di Elettra

Il guardaroba sanremese della cantante si muove su codici precisi: velluto scuro, ricami preziosi, silhouette lunghe, costruzioni sartoriali importanti. Un linguaggio che arriva direttamente dalle passerelle parigine e che trasforma ogni uscita in un capitolo di un racconto visivo. Anche la distanza tra abito e canzone diventa parte di questa trasformazione: l’immagine non replica il personaggio che conosciamo, lo riscrive. E mentre l’attesa cresce per le prossime uscite — con le creazioni couture in arrivo da Parigi — il percorso stilistico di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 resta uno dei più costruiti e discussi di questa edizione.