Sanremo 2026 si apre con Carlo Conti: eleganza impeccabile e abbronzatura da manuale
Si alza il sipario e sul palco dell’Ariston arriva lui, Carlo Conti, padrone di casa con il sorriso sicuro di chi sa esattamente come si tiene in mano la prima serata. Il doppiopetto blu notte è una garanzia, il papillon nero resta fedele alla tradizione e il fit è perfetto, senza una piega fuori posto. Nessun guizzo fashion, ma una solidità che è già cifra stilistica. E poi c’è l’abbronzatura, ormai marchio di fabbrica, che sotto le luci del palco illumina quanto – se non più – la scalinata. L’inizio è ordinato, elegante, sanremese al cento per cento.