IPA Elettra Lamborghini si dedica alla musica latina e mette in pausa l'italiano

Elettra Lamborghini è in una fase particolare della sua carriera. Sta prendendo decisioni molto importanti per il suo futuro e la più recente sta già dando dei segnali. Negli scorsi anni, di questi tempi, in radio passava un suo tormentone. Stavolta invece nulla da fare e non per mancanza di materiale. È stata proprio lei a parlarne, decidendo di confrontarsi con i suoi fan con un lungo messaggio onesto su Instagram.

Elettra Lamborghini, basta tormentoni

Per sette anni di fila Elettra Lamborghini ha avuto dei tormentoni estivi in radio e in classifica:

Pem Pem;

Tocame;

La Isla;

Pistolero;

Caramello;

Mani in Alto;

Dire Fare Baciare.

Dal 2028 al 2024 non si è mai fermata e, come detto, avrebbe avuto il materiale per proseguire in tal senso. Ai suoi fan ha però rivelato d’essere giunta in una fase molto delicata, nella quale sente forte il bisogno di un cambiamento.

Qualcosa che va concretizzandosi e la vede indirizzata esclusivamente verso la musica latina. I tormentoni italiani resteranno un ricordo per un bel po’, c’è da crederlo, considerando la firma apposta su un contratto con un’etichetta discografica latina.

Buona parte del suo tempo è ora indirizzata verso quest’obiettivo. Un progetto che la porterà spesso all’estero. Non avrebbe dunque avuto il tempo di promuovere un singolo italiano in maniera adeguata.

“Avevo delle canzoni italiane molto carine ma sentivo che le avrei probabilmente sprecate, non potendo dare loro l’attenzione che meritano. Le mie canzoni sono come delle bambine per me, chi mi conosce sa quanto ci tengo”.

Nuovi progetti di Elettra

Chiunque voglia ascoltare nuova musica di Elettra Lamborghini, avrà modo di farlo. Dovrà però tradurre il testo stavolta. È infatti uscito un singolo featuring con Mayo, dal titolo Castigo: “Quando mi è stata proposta, me ne sono innamorata subito e l’ho sentita immediatamente mia. Per questo, quest’estate sarò presente con questo featuring”.

A ciò si aggiunge anche un altro impegno decisamente rilevante. Dopo alcune esperienze “minori”, Elettra Lamborghini è pronta al grande salto come conduttrice su Rai 2. A partire dalla prossima stagione televisiva la vedremo impegnata con Boss In Incognito, trasmissione di successo negli Stati Uniti, già proposta in passato sotto la guida di Max Giusti. Consiste in un viaggio all’interno della propria azienda da parte di chi la gestisce. Trucco ad hoc ed ecco che da neo assunti si può valutare al meglio ciò che accade ben distanti dal proprio ufficio.

Avrà inoltre spazio nel palinsesto anche con un nuovo reality, dal titolo L’Incognito. Una trasmissione già registrata, che avrebbe dovuto condurre Simona Ventura, pare. Sappiamo però che lei sarà impegnata con il Grande Fratello Nip (manca solo l’annuncio ufficiale). È un adventure game che la vedrà affiancata dal comico Scintilla. Un nuovo test per la Rai, dunque.