Angelina Mango: tracklist e collaborazioni di Poké Melodrama, il suo primo album

Angelina Mango pubblica "Poké Melodrama", il suo album d'esordio: tra i pezzi anche quattro brani in collaborazione con artisti molto amati

Un anno davvero incredibile quello vissuto da Angelina Mango, che dopo la sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, è caduta in un vortice di esperienze e opportunità davvero invidiabile. Prima la partecipazione e la vittoria di Sanremo 2024, poi la bellissima avventura all’Eurovision Song Contest di Malmö. Giovanissima ma di incredibile talento, la cantante è riuscita fin da subito a far capire al mondo il suo valore, entrando immediatamente nel cuore di tutti. Mancava un solo ingrediente alla ricetta del successo perfetto: un album. Ora, Angelina è pronta a condividere con i fan Poké Melodrama, il suo album d’esordio.

“Poké Melodrama”, i feat nell’album di Angelina Mango

“Questo è tutto quello che è successo nell’ultimo anno. È bellissimo, perché è un modo per dare il mio diario segreto a tutti. È un po’ strano, sono molto emozionata, un po’ agitata però sono molto felice.” Angelina Mango ha raccontato così la sensazione di tenere in mano il suo album d’esordio durante la puntata di Da vicino nessuno è normale che l’ha vista ospite. Un diario segreto fatto di 14 brani tutti da ascoltare a partire da venerdì 31 maggio.

Poké Melodrama raccoglie non solo i brani che abbiamo già potuto cantare e amare come La noia, pezzo che l’ha portata a vincere Sanremo 2024 e a partecipare all’Eurovision Song Contest, e Che t’o dico a fa’, ma anche nuovi pezzi inediti, alcuni in collaborazioni con grandi nomi della musica.

Quattro delle canzoni contenute nell’album, infatti, sono featuring: il primo, Uguale a me, canzone di cui Angelina ci ha regalato uno stralcio durante una puntata di Che Tempo Che Fa, è cantato insieme a Marco Mengoni. Una canzone che già dalle prime note ha un potenziale enorme.

Angelina continua poi il suo viaggio con Diamoci una tregua, in collaborazione con Bresh, Invece sì con Dani Faiv e Another World, traccia che chiude l’album in cui la cantante ha scelto di duettare con VillaBanks.

Poi c’è Melodrama, il primo singolo che precede l’uscita dell’album e che Angelina ha presentato in anteprima durante la finale di Amici: un pezzo che, tra elettronica e reggaeton, ripercorre la sua infanzia e i momenti in cui, da bambina, ballava in salotto sognando di esibirsi su un palco e di vivere fuori dagli schemi.

L’album è un mix di suoni e generi tutti da scoprire: ingredienti diversi tra loro ma che, se mescolati insieme nel modo giusto, creano un’armonia perfetta, proprio come una gustosa poké.

Non resta che capire se Angelina riuscirà a stregare non solo il pubblico italiano ma, come anticipato da un articolo del New York Times durante l’Eurovision, anche gli ascoltatori internazionali che dopo Malmö le sono già molto affezionati.

“Poké Melodrama”, la tracklist dell’album

Nell’attesa di poter ascoltare tutte le canzoni ecco la tracklist del primo album di Angelina Mango:

Gioielli di famiglia Melodrama La noia Uguale a me (feat Marco Mengoni) Crush Smile Diamoci una tregua (feat Bresh) Edmund e Lucy Cup of tea Una bella canzone Fila indiana Invece sì (feat Dani Faiv) Che t’o dico a fa’ Another World (feat VillaBanks)