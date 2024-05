Angelina Mango, arrestato lo stalker che tormentava anche la madre: “Ricoverato”

Fonte: IPA Angelina Mango

Angelina Mango sta vivendo un periodo d’oro. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024 con La Noia, per l’artista è iniziato un percorso in salita, con la partecipazione all’Eurovision Song Contest che le ha dato l’attenzione della stampa mondiale. Ma, una volta spente le luci del palcoscenico, si delinea un quadro assai preoccupante: è stato arrestato lo stalker della Mango, che tormentava anche la madre con messaggi e lettere.

Angelina Mango, arrestato lo stalker

Per mesi, Angelina Mango e la madre, Laura Valente, sono state perseguitate da uno stalker. L’uomo, 49 anni, un residente di Mesola, in provincia di Ferrara, è stato arrestato con l’accusa di stalking. Il 20 maggio 2024 è arrivato il provvedimento: il gip del tribunale di Milano ha emesso l’ordinanza di arresto, dopo la denuncia presentata dall’artista e dalla mamma. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari da febbraio, dopo aver perseguitato con raccomandate e messaggi su WhatsApp mamma e figlia, minando la serenità giornaliera.

In prima battuta, l’uomo ha ricevuto un divieto di comunicare con la Mango: il 49enne non si è fermato, e ha continuato a inviare messaggi. E, come previsto dalla Legge, gli inquirenti hanno preso un ulteriore provvedimento, inasprendo la misure. In base agli elementi che sono stati raccolti dalla Procura di Milano, il Giudice è chiamato ad applicare un’ulteriore misura: lo stalker è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale di Cona, a Ferrara, per valutare la condizione di infermità mentale. Nessun commento da parte di Angelina Mango o della mamma Laura Valente.

Angelina Mango, il ritorno ad Amici e il nuovo singolo

Sono settimane concitate per Angelina Mango, che dal New York Times è stata definita come la prossima popstar italiana mondiale. A un anno di distanza da dove tutto è cominciato, la Mango è ritornata nella finalissima di Amici: a “casa”, nel programma dove si è classificata seconda nella classifica generale e prima nella categoria canto. Questo risultato è stato il primo di tanti successi raccolti giorno dopo giorno, come la partecipazione in veste di Big a Sanremo 2024: con il trionfo nella kermesse, la Mango si è confermata una stella nascente.

“Grazie per tutto. Qui ho imparato e disimparato a vivere nello stesso momento, e questa cosa è bellissima. Mi state regalando il mondo”, così ha salutato tutti ad Amici 23, proponendo un medley dei suoi brani, tra cui il tormentone Ci vediamo domani e Che t’o dico a fa, hit che è stata certificata disco di platino. Ovviamente, anche La Noia, brano che le ha permesso di trionfare a Sanremo. Una “stella nascente”, che potrebbe affermarsi ben oltre i confini italiani, proprio come è successo per i Maneskin, il cui successo è ormai inarrestabile. Melodrama è la canzone che ha scelto per anticipare il nuovo album, Poké Melodrama, in uscita il 31 maggio. Il testo e il significato di Melodrama è un “ritorno” al passato, un modo per la Mango di ripercorrere la sua infanzia, per riscoprire il sogno infantile di esibirsi sui palchi di tutto il mondo. Quel sogno, oggi, è realtà: è nata una stella.