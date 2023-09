Selena Gomez, il radicale cambio di stile che punta sul décolleté

Fonte: IPA Selena Gomez, i 10 look che hanno fatto la storia tra trasgressione e ironia

Non ci sono più dubbi: il cambio di immagine di Selena Gomez è ormai un fatto. L’artista ha infatti deciso di rivedere il suo stile e di puntare sulle sue maggiori qualità fisiche, oltre al bellissimo viso che da sempre è uno dei suoi tratti più caratteristici, rivoluzionando completamente il suo guardaroba grazie ai consigli di Erin Walsh. Lo abbiamo notato ormai da settimane ma, nell’ultima uscita con le amiche in quel di Parigi, pare proprio che stia scommettendo tutto sul suo meraviglioso décolleté.

Selena Gomez, com’è cambiato il suo look

L’artista è sbarcata a Parigi dove, dal 28 settembre 2023, parte la settimana della moda che in questi giorni sta animando la nostra Milano. Per l’occasione, ha scelto di indossare una camicia over size di Alaïa sciancrata sul retro e un paio di stivali altissimi, neri, del marchio italiano Casadei. Le scarpe sono realizzate in vernice vegana, a punta e con tacco a stiletto. Completa il suo look, un blazer nero che è anche uno dei suoi capispalla preferiti, proprio come aveva mostrato durante l’after party per gli MTV VMAs.

Il tutto sembra frutto del cambio di stilista avvenuto proprio in questo 2023, il primo anno in cui Selena Gomez si è fatta risentire con nuova musica dopo moltissimi anni di silenzio dovuti, in parte, alla grave malattia che l’aveva colpita. E così, dopo un lungo periodo di disintossicazione mediatica, è tornata con un nuovo singolo – Single Soon – seguito alla decisione di cambiare stylist grazie alla quale ha modificato il suo aspetto.

Ampio spazio è quindi concesso ad abiti audaci, che valorizzano il suo décolleté, oltre a vestiti colorati e su misura che esaltano la sua bellezza naturale. L’artista non è infatti schiava del trucco e ama mostrarsi anche senza filtri. Il suo stile è oggi molto diverso rispetto a quello del passato, più fresco e più giovane, certamente maggiormente adatto alla sua età.

La scelta di affidarsi a Erin Walsh

È una delle professioniste più ricercate di Hollywood, addirittura una delle più potenti. E, negli anni, è riuscita a trasformare le sue clienti in vere e proprie icone di stile. Basti pensare al lavoro che ha fatto con Ashley Park o Lucy Hale, o ancora alla trasformazione spettacolare di Anne Hathaway. A giugno, Selena Gomez ha postato una foto in cui posa con Dua Lipa ed è attraverso i tag che scopriamo della sua decisione di cambiare stylist, ottenendo grandissimi risultati in poco tempo.

Dal 2014 al 2023, si affidata invece al giudizio di Kate Young, una delle stylist più acclamate di New York. Lavora infatti per Scarlett Johansson e Dakota Johnson. Con Selena Gomez ha fatto davvero un lavoro incredibile ma pare che fosse arrivato il momento di cambiare radicalmente, anche perché gli ultimi look erano apparsi molto lontani dallo stile che invece la valorizza al meglio. Una svolta completa, per lei, che ha fatto coincidere a questa decisione quella di tornare con nuova musica. La serata con Nicola Peltz promette benissimo e i prossimi giorni alla Parigi Fashion Week potranno raccontare molto sul suo nuovo stile.