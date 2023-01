Selena Gomez: “Sono ingrassata perché me la sono goduta”. E allora?

Fonte: Getty Images Selena Gomez ai Golden Globes

Selena Gomez è una di quelle attrici-cantanti prodigio (ha cominciato a recitare a soli 7 anni ed è stata lanciata dal alcune produzioni Disney a poco più di 10 anni) che negli anni ha mantenuto il successo con grande fatica, tra disturbi fisici, soffre di Lupus e ha subito un trapianto di rene, e psicologici, avendo confessato di essere bipolare.

A tutto questo, si aggiungono gli attacchi regolari degli hater che non perdono occasione di criticarla per il suo peso. Selena non è altissima (165 cm) ed è una bellezza latina – e formosa – al 100%, ben diversa dai canoni fin troppo “strizzati” che per fortuna stanno passando di moda in tanti settori (fatta eccezione per la Moda, ahinoi).

L’ultima apparizione pubblica di Selena, papà messicano e mamma di origini italiane, è stata ai Golden Globe del 10 gennaio 2023, dove era nominata come migliore attrice televisiva per la serie musicale / commedia Only Murders In The Building. L’artista ha calcato il red carpet fasciata in un bellissimo abito di velluto firmato Valentino. Capelli raccolti, décolleté generosamente esibito, silhouette meravigliosamente morbida. Apriti cielo: “Ma cosa si è mangiata Selena?”; “Ma quanto è ingrassata la Gomez?” tra i meno volgari.

Fonte: IPA

Fonte: IPA

Selena Gomez, la risposta al body shaming dei Golden Globe

Selena però, ormai abituata a tal genere di commenti, e forse con una corazza forgiata dagli anni, ha risposto con un video di Instagram Live, rivolgendosi alle critiche ricevute mentre chiacchierava con sua sorella di 9 anni, Gracie Elliott Teefey (che era presente con lei ai Golden).

“Sono un po’ ingrassata in questo momento perché mi sono divertita durante le vacanze“, per poi rivolgersi a Gracie: “Giusto?”

E mentre la sorellina annuiva, Selena ha aggiunto: “Ma non ci interessa” prima di scoppiare a ridere.

Selena Gomez, gli hater l’avevano mandata in depressione

Selena oggi è apparentemente serena e in pace con se stessa, ma in passato non è stato facile gestire e digerire i continui attacchi sul suo aspetto fisico. La Gomez ha infatti sempre avuto una relazione complicata con i social media tanto da cancellare i suoi account nel 2019. Rivelando che i commenti negativi sui suoi post l’avevano mandata in depressione.

Fonte: IPA

Fonte: Getty Images

Oggi però sembra aver superato i suoi problemi, o meglio: imparato a gestire quelli degli altri. E la sua risposta è stata la miglior reazione, e lezione, che potesse dare.