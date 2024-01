Selena Gomez torna al cinema: sarà Linda Ronstadt in un nuovo biopic

Fonte: Getty Images Selena Gomez

Selena Gomez torna sul grande schermo per interpretare le vesti di una grandissima icona musicale: Linda Ronstadt. La notizia riapre le porte del mondo attoriale per la cantante, che ha da poco raccontato di volersi ritirare dalle scene canore per dedicarsi totalmente alla recitazione. Ora, questo nuovo ruolo pare essere un punto di partenza perfetto.

Selena Gomez sarà Linda Ronstadt nel nuovo biopic

Dopo la sua meravigliosa apparizione, e alcuni gossip, alla serata dei Golden Globes, Selena Gomez sta per imbarcarsi in una nuova avventura cinematografica. L’attrice ex reginetta Disney vestirà i panni di Linda Ronstadt in un prossimo film biografico sulla cantante. La notizia, confermata dalla stessa Gomez in una storia di Instagram e da Variety, apre nuovamente le porte del cinema alla cantante, che ha già dimostrato il suo talento come attrice grazie a ruoli come quello all’interno della serie tv Disney Only Murders in the Building. Il biopic musicale è attualmente in fase di pre-produzione: tra i produttori figurano il manager della Ronstadt, John Boylan, e James Keach, produttore del documentario del 2019 Linda Ronstadt: The Sound of My Voice. Per il momento le notizie sul film biografico sono pochissime: Selena Gomez è l’unico nome noto del cast del film.

Chi è Linda Ronstadt

Linda Ronstadt è sicuramente una delle voci più iconiche della storia della musica popolare. Nata il 15 luglio 1946 a Tucson, Arizona, Linda è conosciuta per la sua voce potente e la capacità di spaziare tra generi musicali con una facilità straordinaria. Fin dall’inizio della sua carriera, la cantante ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua voce cristallina e alla sua capacità di tenere il palco. Partita con il genere folk-rock insieme ai The Stone Poneys, ha poi deciso di continuare la sua carriera come solista.

Nei primi anni ’70, Ronstadt si è avvicinata al country rock con album come Heart Like a Wheel, numerosi premi e riconoscimenti. Linda è riuscita a ottenere il miglior risultato commerciale a metà degli anni Settanta, diventando la prima celebrità rock femminile e la cantante donna più promossa per quel decennio. Ma il suo amore per la musica l’ha portata a spaziare tra tanti generi musicali: rock, pop, jazz e addirittura il musical. Successi come You’re No Good, Blue Bayou e Hurt So Bad hanno dimostrato la sua capacità di dominare diversi stili musicali.

La cantante ha collaborato con moltissimi artisti: tra i più grandi Frank Zappa, Rosemary Clooney, Dolly Parton, Neil Young, Johnny Cash e Nelson Riddle. La sua incredibile carriera l’ha portata a vincere ben 11 Grammy Awards, 3 American Music Awards, due Academy of Country Music Awards, un Emmy Award e un ALMA Award. Ha anche ottenuto nomination per un Tony Award e un Golden Globe, oltre a essere inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nell’aprile 2014.

Gomez e Ronstadt unite da impegno sociale e malattia

Interpretare una donna con un successo così grande potrebbe essere una sfida difficilissima per Selena Gomez. Le due cantanti, però, sono legate da alcuni episodi di vita comuni: entrambe, infatti, sono sempre state molto impegnate nel sociale. Linda Ronstadt si è distinta per aver sostenuto apertamente varie cause, inclusa la giustizia ambientale e i diritti civili, e Selena si batte da sempre, grazie anche al suo marchio di beauty, per il sostegno alla salute mentale.

Inoltre, entrambe hanno dovuto lottare contro malattie che le hanno portate a prendersi una pausa dalla loro carriera: nel 2013, Ronstadt ha annunciato pubblicamente la sua diagnosi di Parkinson, decidendo di non voler più fare musica dal vivo, mentre Selena ha a lungo messo in pausa la sua carriera da cantante per via del disturbo bipolare e la diagnosi di lupus.