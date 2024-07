Selena Gomez compie 32 anni: le 10 canzoni più belle della cantante

Fonte: IPA Selena Gomez, i 10 look che hanno fatto la storia tra trasgressione e ironia

Buon compleanno Selena Gomez! Attrice e cantante, Selena è una delle artiste più amate della sua generazione, capace di reinventarsi e di toccare il cuore dei suoi fan grazie anche alle sue interpretazioni e il suo impegno come attivista. Impossibile non amarla anche per i testi delle sue canzoni, che spaziano dal pop a tematiche più introspettive. Ecco la nostra selezione di canzoni di Selena Gomez che non possono mancare nella tua playlist.

Le canzoni più belle di Selena Gomez

Nata il 22 luglio 1992 a Grand Prairie, in Texas, Selena Gomez è diventata fin da bambina uno dei volti più amati della tv. A 10 anni la Disney l’ha scelta per interpretare Alex Russo nei Maghi di Waverly, regalandole la possibilità di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Bellissima e di talento, oltre a dedicarsi alla recitazione Selena inizia una carriera da cantante.

Nel 2009 fonda Selena Gomez & the Scene, band con cui pubblica tre album e nel 2012 inizia la sua carriera musicale come solista, confermandosi un’artista solida e molto amata dal suo pubblico. Grazie alla sua autenticità e alla capacità di raccontarsi senza filtri anche nei momenti più difficili della sua vita, La star di Only Murders in the Building, serie tv che le è valsa una candidatura agli Emmy Awards 2024, è sempre stata capace di crescere insieme ai suoi fan e di evolversi senza perdere la sua identità. Ecco le sue canzoni più belle.

“Who Says”

Per stilare la lista delle canzoni più belle di Selena è impossibile non partire da Who Says, uno dei suoi singoli più iconici che la cantante pubblicato il 14 marzo 2011 con la sua band, Selena Gomez & the Scene. Questo brano, incluso nell’album When the Sun Goes Down, è un inno all’autostima e alla fiducia in se stessi che incoraggia gli ascoltatori a ignorare le critiche e a credere nella propria bellezza e valore intrinseco.

Il video musicale, diretto da Chris Applebaum, mostra Selena mentre si diverte in diverse situazioni quotidiane, sottolineando il messaggio positivo e di empowerment del brano. Who Says è amatissima sia dalla critica che dai fan, che l’hanno resa un inno per coloro che lottano contro l’insicurezza.

“Lose You to Love Me”

Pubblicata nel 2019 come primo estratto dal terzo album in studio, Questa canzone suona come una ballata introspettiva e personalissima. Parla dell’amore per se stessi, di una rinascita che parte dal lavoro sulla propria autostima. La melodia semplice e il piano che accompagna la sua voce rendono hanno reso questo brano indimenticabile e universale per molte persone.

“Bad Liar”

In Bad Liar, Selena si ispira a un campionamento di Psycho Killer dei Talking Heads per creare un brano unico nel suo genere. Il testo, che inizialmente era stato interpretato come il racconto di una rottura con un ex bugiardo, ha invece un significato diverso: Justin Tranter, uno degli autori della canzone, ha infatti spiegato che Bad Liar racconta di una persona che cerca di nascondere i suoi sentimenti fallendo miseramente e diventando così un cattivo bugiardo.

“Hands to Myself”

Hands to Myself è un brano pop sensuale e irresistibile mostra un lato più audace e sofisticato di Selena. Pubblicato il 26 gennaio 2016 come terzo singolo dall’album Revival, il brano è prodotto da Max Martin e Mattman & Robin e si distingue per la sua minimalista ma potente strumentazione, che include bassi pulsanti, sintetizzatori eterei e percussioni incalzanti. Il testo esplora il desiderio e la tentazione, catturando perfettamente l’essenza di un’attrazione incontrollabile.

“It Ain’t Me” (feat. Kygo)

It Ain’t Me è una collaborazione tra Selena Gomez e il DJ norvegese Kygo, pubblicata il 16 febbraio 2017. Questo brano ha segnato una svolta significativa nella carriera di Selena introducendola nel mondo della musica elettronica. La canzone parla di una relazione finita a causa di troppe delusioni e del momento in cui si decide di andare avanti per proteggere se stessi.

“Same Old Love”

Same Old Love è il secondo singolo estratto dall’album Revival. La canzone parla della frustrazione e della stanchezza di vivere sempre le stesse dinamiche negative in una relazione. La produzione, caratterizzata da un riff di pianoforte incisivo e da una base pop elettronica, mette in risalto la voce potente e versatile di Selena che, nel video musicale, attraversa diverse situazioni quotidiane, simbolizzando il ciclo ripetitivo di una relazione stagnante.

“Rare”

Rare è la title track del terzo album in studio di Selena Gomez, uscito il 10 gennaio 2020. Questo brano, come tanti della discografia di Selena, rappresenta un inno alla consapevolezza di sé e all’accettazione personale. Selena canta della sua unicità e dell’importanza di essere valorizzati in una relazione, trasmettendo un messaggio di empowerment e autostima.

“Back to You”

Parte della colonna sonora della seconda stagione della serie 13 Reasons Why, Back to You è stata pubblicata il 10 maggio 2018. Questa canzone nostalgica e dolceamara parla di un amore che, nonostante tutto, continua a ritornare nella mente e nel cuore. La melodia accattivante e il testo riflessivo scritto da Selena insieme a Amy Allen, Parrish Warrington e Diederik Van Elsas, creano un’atmosfera emotiva che accompagna la produzione di Ian Kirkpatrick, conosciuto per il suo lavoro con artisti come Dua Lipa e Jason Derulo, in cui Selena ragiona sulla relazione per capire se provare a recuperare un amore che, nonostante il dolore, continua a farla emozionare.

“Single Soon”

Nel 2023 Selena conquista tutti ancora una volta con Single Soon, un brano prodotto da Benny Blanco, suo attuale fidanzato, che racconta la fine di una relazione e la volontà di tornare a essere se stessi e vivere momenti divertenti. Un brano dai toni alleghi, senza dolore, in cui Selena ragiona su come chiudere una relazione ormai finita e dedicarsi a momenti di vera spensieratezza.

“Love On”

Da Single Soon a Love On: dopo l’inizio della sua relazione con Benny Blanco, Selena ha pubblicato una canzone trainata dall’euforia di una nuova relazione. Con il testo e il video di Love On, Selena enfatizza l’aria romantica della vita parigina e lo stato d’animo del condividere un nuovo amore: un viaggio all’interno di una storia con parecchi accenni piccanti, tipici di una relazione molto passionale.