Fonte: IPA Selena Gomez, i 10 look che hanno fatto la storia tra trasgressione e ironia

Attrice, produttrice, cantante. Quando Selena Gomez ha varcato per la prima volta le porte di Disney Channel, nessuno poteva prevedere che si sarebbe trasformata in una delle icone pop più influenti del nostro tempo. Partita come la piccola Alex Russo de I maghi di Waverly, la bella attrice statunitense si è fatta strada nel mondo di Hollywood diventando, oltre che una bravissima attrice, una cantante pop con una fanbase invidiabile. Ma la voce di Lose you to love me è anche molto apprezzata per il suo impegno quando si parla di sociale: l’attrice è infatti molto sensibile a tematiche come salute mentale e diritti umani, e lavora sodo per portare avanti le sue idee. Ne è un esempio il suo marchio di cosmetici Rare Beauty, che dal 2020 sostiene la salute mentale.

Selena Gomez ambasciatrice della salute mentale con Rare Beauty

Tra gli enormi successi ottenuti da Selena Gomez, sicuramente non passa inosservata la creazione di Rare Beauty, il suo marchio di prodotti di bellezza nato nel 2020 che nella homepage del sito recita “Cosa ci rende rari. Insieme stiamo costruendo uno spazio sicuro e accogliente nella bellezza e oltre. Questo è un trucco fatto per sentirsi bene, senza nascondere ciò che ti rende unico.” Una scelta vincente, che promuove l’unicità e rompe le idee canoniche di ciò che chiamiamo bello, puntando i riflettori su qualcosa di raro, unico, difficile da replicare.

E pare proprio che questa linea faccia sentire bene per davvero, e non solo chi la usa. L’attrice di Only Murders in the Building ha deciso di portare avanti un’iniziativa legata a uno dei temi che le sta più a cuore: la salute mentale. Il marchio, insieme alla sua divisione senza scopo di lucro Rare Impact Fund, mira a ridurre lo stigma associato alla salute mentale e fornire alle persone l’accesso a risorse che possano supportarle raccogliendo 100 milioni di dollari in 10 anni nel e provando a raggiungere l’obiettivo di rendere i servizi di salute mentale e l’istruzione più accessibili.

“Volevo che iniziasse una conversazione. Quando ero più giovane, pensavo di poter salvare il mondo. Mi spezza il cuore sentire una ragazza venire da me e dire: ‘Ero così vicino a togliermi la vita, ma quando ho guardato il tuo documentario, non potevo più immaginare di farlo.’ Questo è il regalo più bello. È pazzesco avere questa responsabilità“.

Selena Gomez e la sua battaglia per la salute mentale

Quando Selena Gomez ha deciso di creare Rare Beauty nel 2020, la cantante stava passando un periodo di consapevolezza non facile da accettare: proprio in quell’anno, infatti, l’attrice aveva scoperto soffrire di disturbo bipolare, e aveva deciso di raccontarlo ai fan in una diretta Instagram insieme a Miley Cyrus. Nel lungo percorso che Selena ha dovuto affrontare per tenere a bada il suo disturbo, l’attrice non si è mai nascosta, e ha raccontato come riesce a gestire gli effetti della malattia: senza ignorarlo, e cercando di informarsi il più possibile.

Nel suo documentario My mind & me, l’attrice si è aperta ai fan raccontando di aver avuto paura il giorno in cui ha ricevuto la diagnosi: un momento in cui non aveva idea di come avrebbe potuto gestirla, completamente all’oscuro degli effetti sul suo futuro. La risposta è arrivata dal passato: Selena si è ricordata di un consiglio che la madre le aveva dato da piccola per superare la paura dei temporali: “Sono cresciuta in Texas e un temporale, soprattutto se con molti fulmini, significava una cosa cosa: un tornando in arrivo e io ne ero molto spaventata”. Per aiutarla a stare meglio, la madre le regalò un libro in cui veniva spiegato come e per quale motivo si scatenano i temporali, riuscendo a tranquillizzarla. “Sapere aiuta sempre e io cerco di conoscere quanto il più possibile sulla mia malattia e questo mi tranquillizza molto. Sapere da cosa fossero causati i miei sbalzi di umore e che c’era un modo per tenerli a bada e curarli, mi ha assolta dai sensi di colpa e mi ha ridato il controllo della mia vita”.

Selena Gomez: un esempio di accettazione e amore di sé

Il disturbo bipolare non è l’unica malattia che Selena Gomez ha dovuto affrontare: l’attrice soffre infatti anche di lupus, una malattia rara che rende il sistema immunitario aggressivo nei confronti dell’organismo, provocando infiammazioni e danni agli organi. Proprio a causa del lupus, nel 2017 la cantante si era dovuta sottoporre a un trapianto di rene. “Tremo a causa delle medicine che prendo per il lupus. La mattina quando mi sveglio comincio subito a piangere perché mi fa male tutto.” Una malattia che le ha portato molto dolore, sia fisico che mentale: per molto tempo, infatti, Selena ha dovuto sopportare attacchi dagli haters che le facevano body shaming: “Tendo a trattenere i liquidi durante il trattamento contro il lupus e a perdere peso nei momenti di pausa dalla terapia. Ci sono giorni in cui ci sentiremo una mer**, ma preferisco di gran lunga essere in salute e prendermi cura di me stessa. E i miei farmaci sono importanti”.

Un messaggio bello quello di Selena Gomez, che ci fa riflettere su quanto è importante lavorare per stare bene con noi stessi, senza dover sempre apparire al meglio per gli altri. L’idea di trovare la forza di accettarsi e di volersi bene per ciò che si è, difetti compresi, è un valore che Selena porta avanti con coraggio, e che, grazie anche alle iniziative come quella di Rare Beauty, riesce a dimostrare sempre rimanendo un esempio da seguire.