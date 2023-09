“VMAs 2023”, i Måneskin sono “Best Rock”: il bacio di Taylor Swift a Damiano

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Il loro arrivo era attesissimo e l’esibizione che hanno riservato ai VMAs non ha deluso le aspettative. La scalata dei Måneskin non accenna ad arrestarsi e lo hanno dimostrato proprio sul palco del Prudential Center di Newark, dove hanno portato il loro ultimo singolo Honey (Are you coming?). A spiccare, tra tutti, è il leader del gruppo Damiano David che ha condotto la sua performance a torso nudo, conquistando il pubblico e anche lei, la regina della serata. Stiamo parlando di Taylor Swift che, per il suo ultimo lavoro, ha fatto incetta di premi e ha dimostrato in modo inequivocabile il suo apprezzamento per la voce del gruppo romano.

Damiano David a torso nudo: il bacio di Taylor Swift

Grande trionfo per i Måneskin che, da performer ai VMAs, hanno ottenuto la loro prima statuetta nelle categoria Best Rock con il brano The Loneliest. L’esibizione è stata esplosiva, con un Damiano David in perfetta forma (e a torso nudo), che ha portato sul palco degli Awards il loro ultimo successo. Stiamo parlando di Honey (Are you coming?), annunciato in pompa magna sui loro profili Instagram e che già promette di essere un successo.

Che dire di Damiano David? Il leader del gruppo è una vera calamita per gli occhi. Grande energia e personalità, quando canta vibra. E non ce ne siamo accorte solo noi ma anche la splendida cantautrice Taylor Swift, la più premiata dei Video Music Awards 2023 con 9 titoli su 11 nomination, tra il pubblico e completamente rapita dalla performance che ha premiato con un bacio scoccato proprio nella direzione del leader della band romana, sempre più proiettata verso un successo internazionale che si potrebbe senza dubbio definire duraturo.

Fonte: Getty Images

La scalata del Måneskin sul tetto del mondo

Hanno iniziato dal basso e sono arrivati sempre più in alto. Si sono fatti strada tra le vie di Roma, la loro città, e hanno continuato a costruire la loro carriera tassello dopo tassello, senza avere fretta. Tutto è partito dal liceo, quando Victoria De Angelis e Thomas Raggi avevano deciso che Damiano fosse finalmente pronto per entrare nel gruppo dopo i troppi dubbi iniziali e da lì è arrivato anche X Factor. Qui si sono fatti valere, di fronte a una giuria esigentissima, conquistando la fiducia del loro coach Manuel Agnelli che li ha portati alla finale. Il secondo posto ha significato tutto: l’esigenza di fermarsi per dare respiro alla loro musica e per fare in modo che non il loro fosse un fenomeno effimero.

Dalla finale di X Factor al primo album – Il Ballo della Vita – passa quasi un anno. Sono passati concerti e altra musica, tra cui il singolo di grande successo Vent’anni, fino al palco di Sanremo 2021 dove hanno trionfato con il brano Zitti e buoni. Il primo posto a Eurovision Song Contest li ha lanciati verso il successo internazionale che non si è più arrestato. Hanno aperto il concerto dei Rolling Stones, hanno cantato con Iggy Pop e, ora, Victoria De Angelis è pronta a suonare per i Duran Duran.