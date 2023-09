Måneskin, delirio per “Honey (Are U Coming?)”: il testo del nuovo singolo

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Settembre porta sempre con sé grandi novità: non solo ripartono i palinsesti televisivi, ma molti artisti lanciano i propri singoli. Come i Måneskin, per cui si è scatenato un vero e proprio delirio. Il brano Honey (Are U Coming?) è stato presentato in anteprima sui profili social della band in diretta streaming mondiale. Ormai il fenomeno Måneskin non è rilegato all’Italia: tutti li amano, dall’America all’Europa. Scopriamo il testo e il significato di Honey (Are U Coming?).

I Måneskin presentano il nuovo singolo Honey (Are U Coming?) in diretta mondiale

Il 12 settembre sono pronti a salire sul palco degli MTV VMAs 2023, dove la band è stata anche nominata nella categoria “Best Rock”. Dal 3 settembre, invece, sono pronti con il world tour Rush!, che li vede protagonisti di alcune delle più importanti e prestigiose arene del mondo, dal Nord America al Giappone. Un successo inarrestabile: la giostra Måneskin non solo non ha intenzione di fermarsi, ma è lanciata verso un futuro sempre più roseo.

Il nuovo singolo Honey (Are U Coming?) promette già benissimo, e non sorprende, visto che l’album Rush! ha superato il miliardo di streaming su Spotify. Una canzone molto particolare, tra energia e riff delle chitarre elettriche, così come una parte ritmica a cui è impossibile resistere. Non manca, però, quel sottofondo nostalgico e malinconico, tra rock e grinta, che ormai ha contraddistinto il repertorio della band romana.

Un momento super emozionante per i membri della band – Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi – che non vedono ovviamente l’ora di suonare il nuovo singolo dal vivo. “Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour, avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L’abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles. Siamo davvero felici del risultato e pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi”, ha detto la De Angelis.

Il testo di Honey (Are U Coming?)

Ormai lo sappiamo bene: i Måneskin sono globali. La scelta di cantare anche in inglese è decisamente la strada da percorrere, così da arrivare a un pubblico più ampio. E la voce di Damiano David, il frontman dei Måneskin, è assolutamente perfetta. Il testo di Honey (Are U Coming?) è a dir poco incredibile, così come la musicalità: la sonorità è la medesima che conosciamo già, ma si è evoluta in una maturità che non si può non apprezzare. Per una band così giovane, il risultato è fenomenale.

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

I know a place downtown, babe, if you wanna go

I’m gonna show you how this Italian amor

It’s gonna love you harder than ever before

You will li-i-i-i-ike it

We’re gonna get sky-high and create a new world

Where somebody might die, but nobody gets hurt

And if it sounds good for you, baby, just say the word

You will li-i-i-i-i-ike it (Ah)

It’s five AM

We feel so good, it’s almost frightening

It’s five AM

I’m made for you, we can’t deny it

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I’ll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Before I found this place I was feeling so blue

But then it turned me out, let it do it to you

It’s not a one-night stand if it turns into two

Oh, I li-i-i-i-i-ike it (Yeah)

It’s five AM

We feel so good, it’s almost frightening

Let’s try again

I don’t deserve you, you’re a diamond

Meet me there where it never closes

Meet me there where it’s never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I’ll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Honey, are you coming?

La traduzione e il significato di Honey (Are U Coming?)

Tutti gli artisti hanno sempre parlato e cantato d’amore, di incontri fortuiti, di legami voluti profondamente dal destino. E la nuova canzone dei Måneskin è proprio un inno a lasciarsi andare, ma soprattutto a godersi il viaggio, senza per forza avere paura di come potrebbe andare. “È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po’ di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto”, ha spiegato Damiano David in merito. E il risultato è un concentrato di malinconia e di grinta – la ricetta vincente della band – da ascoltare in loop. “Un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio”.

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non c’è mai disperazione

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Conosco un posto in centro, tesoro, se vuoi andare

Ti mostrerò come funziona questo amore all’italiana

Ti amerò più intensamente che mai prima d’ora

Ti piacerà

Ci eleveremo fino alle stelle e creeremo un mondo nuovo

Dove qualcuno potrebbe morire, ma nessuno si fa male

E se ti sembra allettante, tesoro, basta dire la parola

Ti piacerà (Ah)

Sono le cinque di mattina

Ci sentiamo così bene, è quasi spaventoso

Sono le cinque di mattina

Sono fatto per te, non possiamo negarlo

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non c’è mai disperazione

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là, ti darò le tue rose

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Prima di trovare questo posto ero così triste

Ma poi mi ha cambiato, lascia che lo faccia anche a te

Non è una storia di una notte se si trasforma in due

Oh, mi piace (Sì)

Sono le cinque di mattina

Ci sentiamo così bene, è quasi spaventoso

Proviamoci ancora

Non merito te, sei un diamante

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non c’è mai disperazione

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là, ti darò le tue rose

Tutto è lecito nell’amore, oh-oh-oh

Tesoro, vieni?

Tesoro, vieni?