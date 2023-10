Fonte: Getty Images I Beatles nel 1967

Potrebbe sembrare impossibile, ma i Beatles tornano con l’ultimo inedito. Il brano esce il 2 novembre, in contemporanea mondiale, ed è rimasto nel cassetto per oltre 40 anni. Now and Then è scritta e cantata da John Lennon, è sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Ora, a distanza di oltre 4 decenni, il lavoro di Paul e Ringo ha permesso alla canzone di vedere finalmente la luce.

Quando esce “Now and Then”

Come abbiamo anticipato, il brano è pubblicato in tutto il mondo il 2 novembre alle ore 15. Il doppio lato A del singolo è associato alla prima pubblicazione dei Beatles: con Now and Then si chiude il cerchio aperto da Love Me Do. Entrambe sono inoltre mixate in stereo e Dolby Atmos®, mentre la cover è stata affidata all’artista Ed Ruscha. È previsto anche un videoclip, che esce il 3 novembre, a un giorno dalla pubblicazione del brano.

L’ultima canzone è pure raccontata in un documentario della durata di 12 minuti, Now And Then – The Last Beatles Song, scritto e diretto da Oliver Murray e che è caricato sul canale ufficiale dei Beatles dal 1° novembre. Alcune parti del video sono commentate da Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

La storia dell’ultimo singolo dei Beatles

La storia di Now and Then inizia alla fine degli anni ’70, poco prima della morte di John Lennon, quando lui stesso registrò un demo piano e voce nella sua casa di New York. La registrazione è stata consegnata agli altri Beatles solo nel 1994 da Yoko Ono, insieme ad altri contenuti che sono stati pubblicati successivamente come canzoni dei Beatles nel 1995 e nel 1996 e inserite nel progetto The Beatles Anthology. Il lavoro su Now and Then è però continuato con la produzione di Jeff Lynne, ma le tecnologie dell’epoca non avevano permesso di estrarre le voce di John Lennon dalla demo iniziale, motivo per il quale il brano era rimasto in un cassetto.

Sul lavoro appena completato, che ha avuto inizio nel 2022, Paul McCartney ha dichiarato: “Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles. Penso che sia una cosa eccitante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha sentito”. Gli fa eco Ringo Starr: “È stata l’esperienza che più ci ha avvicinato ad averlo di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti. È stato come se John fosse lì, capite. È fantastico”.

Per George Harrison, morto nel 2001, parla la sua vedova Olivia: “Nel 1995, dopo diversi giorni trascorsi in studio a lavorare alla traccia, George sentiva che le difficoltà tecniche con la demo erano insormontabili e ha concluso che non era possibile completare la traccia con uno standard sufficientemente elevato. Se fosse qui oggi, Dhani ed io sappiamo che si sarebbe unito a Paul e Ringo mettendoci tutto il cuore per completare la registrazione di Now And Then“.

Il testo di Now and Then

[Verse 1]

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

[Chorus]

And now and then (Ah-ah)

If we must start again (Ah-ah)

Well, we will know for sure

That I love you

[Verse 2]

I don’t wanna lose you, oh no, no

Abuse you or confuse you

Oh no, no, sweet darlin’

But if you have to go (Go), away (Ah-ah-ah)

If you have to go, well you the reason [?]

[Chorus]

Now (Now) and then (And then)

I miss you (I miss you)

Oh, now (Now) and then (And then)

I want you to return to me

‘Til you return to me

[Verse 3]

I know it’s true

It’s all because of you

And if you go away

I know you could never stay

[Chorus]

Now (Now) and then (And then)

I miss you (I miss you)

Oh, now (Now) and then (And then)

I want you to return to me

Now (Now) and then (And then)

I miss you (I miss you)

Oh, now (Now) and then (And then)

I want you to return to me

Now (Now) and then (And then)