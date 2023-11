Fonte: Ufficio Stampa Måneskin Måneskin, Damiano David di fuoco: le foto più belle del concerto al Kia Forum

I fan dei Maneskin possono continuare a gioire. Dopo il successo ottenuto ai loro ultimi concerti oltreoceano e la vittoria di due delle quattro candidature ottenute agli MTV EMA 2023, la rockband pare non volersi fermare. Damiano David e il resto della band sono pronti per Rush! (Are U Coming?), la nuova edizione del loro ultimo album di grande successo e, come regalo ai fan che da sempre li sostengono, hanno deciso di pubblicare in anticipo qualche nota di Valentine, uno dei singoli inediti contenuti nell’album.

I Maneskin pubblicano il video di “Valentine”

È prevista per venerdì 10 novembre 2023 l’uscita di Rush! (Are U Coming?), la nuova edizione dell’ultimo album di successo dei Maneskin. Un’edizione tutta nuova, che regalerà ai fan anche 5 nuovi singoli tutti da scoprire. Per aggiungere hype, la band ha deciso di pubblicare in anteprima uno spezzone di quello che potrebbe essere il video di Valentine, singolo inedito dell’album. Un filmato in bianco e nero che vede i Maneskin, elegantissimi, esibirsi sulle note della nuova canzone. Insieme allo spezzone del video, anche il testo del brano scritto a mano.

Inutile dire che il post ha ottenuto fin da subito moltissimi commenti e apprezzamenti dai fan, impazienti di poter ascoltare Valentine e gli altri pezzi per intero. Un testo in inglese denso di significato, che molti fan hanno notato immediatamente: “Una canzone è bella scritta in qualsiasi lingua e questa sicuramente sarà un successo, questo è proprio il genere di canzoni in cui andate più forti struggenti che dilaniano l’anima. Chi non nota il vostro migliorare sempre di più non lo capisco.” ha scritto un utente.

Oltre a Valentine, i Maneskin hanno aggiunto alla traklist di Rush! (Are U Coming?) altri 4 inediti: Honey (Are U Coming?), Off My Face, The Driver e Trastevere. Un album che racchiude l’enorme successo dei Maneskin ma che, grazie a queste aggiunte, continua a far sognare i fan sempre pronti ad ascoltare nuova musica e che saranno soddisfatti a partire dal 10 novembre 2023. Il disco sarà disponibile, oltre che sulle piattaforme di musica, anche in CD Standard, CD Deluxe con il Loud Kids Journal, un libro fotografico di 152 pagine e varie tipologie di LP.

Maneskin: “Rush! (Are U Coming?)”, continua il successo

Un album che arriva in un momento di vero e proprio successo nazionale e internazionale per i Maneskin. La band sta continuando il tour internazionale che sta facendo ballare e cantare fan da tutte le parti del mondo, e ha ottenuto un ottimo risultato agli MTV EMA 2023, portandosi a casa il premio per Best Rock e Best Italian Act vincendo contro i colleghi Annalisa, Lazza, The Kolors ed Elodie. Ora, non ci resta che aspettare l’uscita del nuovo album e scoprire quali saranno le prossime mosse di questo gruppo che sta continuando a confermare che il rock non è morto, e che possono portarlo in giro per il mondo anche gruppi italiani carismatici e di talento come loro.