Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

I vincitori degli MTV EMA 2023 sono stati annunciati. L’evento attesissimo dai fan, poi annullato, si sarebbe dovuto tenere il 5 novembre 2023 a Parigi. Tra i candidati c’erano tantissimi volti del panorama musicale internazionale che stanno facendo ballare e cantare tutto il mondo, ma solo alcuni di loro sono riusciti a portarsi a casa la vittoria. I Maneskin anche quest’anno hanno reso orgogliosa l’Italia vincendo due premi dei quattro a cui erano candidati. Scopriamo tutti i vincitori.

“MTV EMA” 2023, doppio premio per i Maneskin

È un bellissimo momento per i Maneskin, che continuano a cavalcare l’onda del successo tra concerti da urlo e premi importantissimi. La band ha infatti vinto due dei quattro premi a cui è stata candidata per gli MTV EMA 2023: per la categoria Best Rock e per Best Italian Act. Un obiettivo che, insieme al successo dei loro concerti come quello a Rio de Janeiro, conferma la loro popolarità a livello internazionale, oltre a nominarli come favoriti anche per ciò che riguarda la musica italiana.

Fonte: IPA

I candidati al Best Italian Act che si sono battuti insieme a loro per il titolo erano Annalisa, Lazza, The Kolors ed Elodie ma il pubblico, che come sempre ha dimostrato la preferenza a colpi di click, ha decretato che a portare a casa il premio dovessero essere Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

“MTV EMA” 2023, tutti i vincitori

Un evento attesissimo che era pronto per essere vissuto, poi annullato. Gli MTV EMA 2023, che dovevano svolgersi il 5 novembre a Parigi, sono stati cancellati a causa della rapida evoluzione della guerra in Medio Oriente. Lo avevano comunicato gli stessi organizzatori: “Dati gli eventi mondiali in rapida evoluzione, abbiamo deciso di non procedere con gli MTV EMAs 2023 per un eccesso di cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da ogni angolo del mondo per realizzare lo show. Gli MTV EMAs sono una celebrazione annuale della musica globale. Considerando gli eventi devastanti in corso in Israele e Gaza, questo non sembra essere il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente gli MTV EMAs nel novembre del 2024“.

Una scelta ragionevole, che però non ha impedito all’evento di decretare comunque i vincitori indiscussi di tutte le categorie. Anche quest’anno, la regina pare essere Taylor Swift, che è riuscita ad aggiudicarsi tre delle sette nomination a cui era candidata vincendo come Best Artist, Best Live e Best Video con Anti-Hero.

Ecco la lista di tutti i vincitori:

Best Afrobeats : Rema

: Rema Best Alternative : Lana Del Rey

: Lana Del Rey Best Artist : Taylor Swift

: Taylor Swift Best Collaboration : KAROL G and Shakira – TQG

: KAROL G and Shakira – TQG Best Electronic : David Guetta

: David Guetta Best Hip Hop : Nicki Minaj

: Nicki Minaj Best K-Pop : Jung Kook

: Jung Kook Best Latin : Anitta

: Anitta Best Live : Taylor Swift

: Taylor Swift Best New : Peso Pluma

: Peso Pluma Best Pop : Billie Eilish

: Billie Eilish Best Push : Tomorrow X Together

: Tomorrow X Together Best R&B : Chris Brown

: Chris Brown Best Rock : Maneskin

: Maneskin Best Song : Jung Kook Featuring Latto – Seven

: Jung Kook Featuring Latto – Seven Best Video : Taylor Swift – Anti-Hero

: Taylor Swift – Anti-Hero Best Italian Act: Maneskin