È arrivato il momento più atteso dell’anno dagli utenti di Spotify. La piattaforma di musica in streaming ha rilasciato il Wrapped: il riassunto annuale degli artisti e dei brani più ascoltati. C’è chi ne va fiero e condivide i propri risultati su Instagram e chi, imbarazzato dai propri guilty pleausre musicali, preferisce tenerlo per sé. E se per il singolo è sicuramente divertente, lo Spotify Wrapped aiuta a delineare le tendenze della musica globali, svelando gli artisti e i brani più ascoltati al mondo.

Taylor Swift regina di Spotify

Ques’estate, Taylor Swift è diventata la prima donna a raggiungere l’esorbitante cifra di 100 milioni di streaming al mese, guadagnandosi il titolo di seconda artista più ascoltata su Spotify – prima di lei solo The Weeknd, con una media di 110 milioni di ascolti mensili. Adesso, la popstar dalle origini country riconferma la propria grandezza e, stavolta, non ha rivale alcuno.

I dati di Spotify Wrapped parlano chiaro: Taylor Swift è la cantante più ascoltata al mondo, con 25 miliardi di ascolti nel 2023. Seguono, al secondo posto Bad Bunny; all’ultimo gradino del podio il già citato The Weeknd e infine Drake e Peso Pluma. Al sesto posto troviamo Feid e al settimo Travis Scott. Chiudono la classifica dei 10 artisti più ascoltati del 2023, tre donzelle: SZA, Karol G e la divina Lana Del Rey.

Le canzoni più ascoltate del 2023

Se Taylor Swift è l’artista più cliccata, non è sua la canzone che ha conquistato più orecchie nel 2023. Al primo posto dei brani con il maggior numero di streaming c’è Flowers, la revenge song della determinata Miley Cyrus, con oltre 1 miliardo di ascolti quest’anno. Seguono Kill Bill di SZA, virale su TikTok e As it Was della popstar in continua ascesa Harry Styles. Quarto e quinto posto per Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) di Jung Kook e Ella Baila Sola di Eslabon Armado e Peso Pluma.

Passando agli album, il più ascoltato del 2023 è Un Verano Sin Ti di Bad Bunny. Al secondo posto torna Taylor Swift con Midnights, seguita da Sos di SZA; Star Boy di The Weeknd e Mañana será bonito di Karol G. Pop statunitense e ritmi latini conquistano la classifica.

In Italia si ascolta musica italiana

Gli ascoltatori italiani si rivelano particolarmente patriottici e, i 10 artisti più ascoltati nello Stivale, sono tutti italiani. E tutti maschi, neppure una donna è riuscita a entrare nella prime dieci posizioni della classifica nazionale, che si compone così:

Sfera Ebbasta Geolier Lazza Shiva Guè Tedua Marracash Pinguini Tattici Nucleari Capo Plaza Thasup

Così le artiste donne si meritano una classifica a parte. Al primo posto delle ragazze più popolari d’Italia c’è Anna, seguono – senza sorprese – Taylor Swift, Madame, Annalisa, Elodie, Rose Villain, Shakira (che ha sbancato con la canzone dedicata a Piqué), Rosalìa e Rihanna.

Le canzoni più ascoltate in Italia risentono dell’influenza del Festival di Sanremo 2023. Al primo posto c’è Cenere di Lazza, che alla kermesse musicale si è piazzata seconda. E sempre dal Festival arrivano, in nona e decima posizione, la dolce Supereroi di Mr. Rain e la strappalacrime Tango di Tananai. Gli italiani più ascoltati all’estero? I Måneskin, naturalmente.