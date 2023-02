Shakira contro Piqué: l’ennesima vendetta in un nuovo brano

Fonte: IPA Shakira, nuova canzone-vendetta contro Piqué

Quella di Shakira contro Piqué è una vendetta velenosissima, fatta di frecciatine e provocazioni che la dicono lunga sul risentimento della cantante. E così, dopo la chiacchieratissima Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, è in arrivo un nuovo brano e, con sé, anche nuove bordate all’ex compagno. La collaborazione è con Karol G, anche lei di origine colombiana, con la quale ha unito le sue forze per servire una vera e propria vendetta in musica all’ex: “Anche la mia vita è migliorata, non sei più il benvenuto qui“.

Shakira, nuovo brano contro Piqué in collaborazione con Karol G.

La rottura tra Shakira e Gerard Piqué, si sa, ha lasciato strascichi significativi soprattutto nella vita della cantante. La voce di Waka Waka, infatti, non ha mai accettato il tradimento dell’ex compagno con Clara Chia Marti e ha fatto di tutto per vendicarsi di lui. A cominciare dalla pubblicazione di Shakira: Bzrp Music Sessions Vol.53, un brano che non solo ha generato introiti record, ma che ha rappresentato un duro atto d’accusa contro l’ex calciatore del Barcellona.

Ma la vendetta, lo sa bene Shakira, è un piatto che va servito freddo. E così la cantante prosegue, in maniera graduale e allo stesso tempo velenosissima, la sua personale battaglia contro Piqué attraverso la pubblicazione di un nuovo brano. Te Quedo Grande è una collaborazione con Karol G, anche lei di origine colombiana e anche lei scottata da una storia d’amore finita male (nel 2021 si è lasciata con l’ex fidanzato, il rapper portoricano Anuel AA, che iniziò al contempo una relazione con un’altra ragazza).

Te Quedo Grande ha chiari riferimenti ad una storia d’amore finita male, ed è il grido di dolore (ma anche il segno della rinascita) di due donne rimaste scottate dall’addio ma ora pronte a vendicarsi con la propria voce.

Shakira, strofe al veleno contro Piqué: “Non sei più il benvenuto qui”

“Te ne sei andato dicendo che mi hai dimenticato e che hai una nuova ragazza. Quello che non sa è che stai ancora vedendo tutte le mie storie”: questo è solo uno dei numerosi versi al veleno di Te Quedo Grande, con cui Shakira e Karol G. attaccano i rispettivi ex. Il brano è un vero e proprio atto d’accusa, come recitano altre strofe: “Vederti con quella nuova mi ha fatto male, ma io sono già per conto mio. Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato ed è questo che ti ha offeso”.

Nel brano, le due cantanti negano anche la possibilità di un ritorno di fiamma con gli ex: “Anche la mia vita è migliorata, non sei più il benvenuto qui. Ora vuoi tornare indietro, si vede”. E ancora: “Tornare con te mai. Sei stato sfortunato perché ora le benedizioni piovono su di me”.

Shakira torna così a far parlare di sé e, attraverso la musica, rivendica la sua rinascita dopo il dolore e la rabbia. “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio”, recitano i versi di Music Sessions Vol. 53, ai quali ora si aggiunge la grinta di Te Quedo Grande e l’ennesima provocazione contro Gerard Piqué. La vendetta, anche in questo caso, è servita.