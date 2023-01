Shakira non molla (vs Piqué): strega sul balcone verso casa della suocera

Fonte: IPA Shakira e la strega sul balcone

Shakira non l’ha proprio digerita né tantomeno metabolizzata la rottura (e il tradimento) di Piqué, redo di averla tradita con una 20enne. E dopo tutta la sua delusione e acredine messa nei testi dei suoi ultimi brani, prosegue il tira e molla con l’ex, a suon di dichiarazioni, gesti simbolici e frecciatine mediatiche. Non solo musicali.

L’ultima trovata della cantante, dopo che Gerard aveva risposto al suo tormentone “Hai scambiato un Rolex con un Casio” nel corso di una diretta su Twitch riguardante il suo nuovo progetto sportivo, la Kings League, indicando il suo Casio al polso: “Questo orologio è per la vita”, è stata una trovata tra il comico e l’inquietante.

Shakira ha infatti piazzato sul balcone della sua casa una strega, indirizzata alla casa della suocera. Proprio in linea con ciò che aveva cantato in Bzrp Music Sessions 53, pieno zeppo di riferimenti e attacchi a Piqué : “Mi hai lasciato come vicina di casa mia suocera, con la stampa alla porta e il debito al fisco”.

Il tutto accompagnato dalla musica del brano sparata a tutto volume.

E tra chi (soprattutto donne) l’hanno già eletta a eroina e simbolo delle donne tradite e arrabbiate, che si prendono – a pieno diritto – la propria rivincita, e chi invece giudica la sua vendetta, così esplicita e piena di astio, malriuscita, perché tentando una rivendicazione femminista finisce per scivolare nei soliti cliché del prendersela con la nuova amante, sbandierando la proprio superiorità, anche economica, e rivelando alla fine tutta la propria sofferenza.

Di sicuro, dicevamo, Shakira non l’ha presa bene per niente.