Gerard Piqué si vendica e replica (velatamente) alla canzone di Shakira

Fonte: IPA La vendetta di Gerard Piqué

Immaginate solo per un momento di poter servire la vostra “vendetta” all’ex, magari in televisione o persino con il testo di una canzone: di certo, un modo alternativo per entrare nella storia. Ad averlo fatto è Shakira, con Music Sessions, Vol. 53: alcune strofe sono un chiaro riferimento a quanto avvenuto tra lei e il suo ex, Gerard Piqué, che oggi ha al suo fianco un’altra donna, la 23enne Clara Chia Marti. Ma la risposta del calciatore – anche se velata – non si è fatta attendere.

La vendetta di Gerard Piqué: l’annuncio è una replica velata a Shakira

Per gli artisti, la propria arte è un modo per esprimere le emozioni e anche per esorcizzare le paure, combattere i momenti duri della vita. Shakira ha pubblicato diversi brani da quando ha ufficializzato la fine della storia d’amore con Gerard Piqué, come Te Felicito o Monotonia, in cui ha parlato della rabbia, della delusione. E adesso è arrivato il turno di Music Sessions, Vol. 53, un vero e proprio brano vendicativo.

Ma la replica di Gerard Piqué non si è fatta attendere, anche se velata. Come ha riportato Hola, infatti, il calciatore è riapparso poco dopo il successo di Shakira in un live su Twitch della Kings League, il nuovo progetto sulla piattaforma digitale. Ed è così che anche lui ha voluto lanciare una frecciatina, che ovviamente ha subito scatenato le battute e le risate dei partecipanti. “La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio”.

La strofa della canzone di Shakira a cui ha replicato Piqué

“Hai scambiato un Rolex con un Casio”, ha cantato l’artista nella sua canzone. E pare proprio che Piqué abbia in qualche modo voluto sostenere Clara Chia Marti, dal momento in cui, durante la live, ha mostrato con orgoglio il suo orologio. C’è di più: la sua risposta è stata chiaramente sarcastica, ma non solo. “Questo orologio è per la vita”, ha detto, lasciando intendere che la sua nuova relazione non è solo un’avventura, ma che sta instaurando un legame solido, che spera possa durare addirittura per sempre.

Il successo del brano di Shakira: non mancano le critiche

Naturalmente la canzone di Shakira non poteva non diventare quasi un simbolo di tutte le volte in cui qualcuno si sarebbe voluto vendicare del proprio ex in pubblico. Qualcuno però non ha apprezzato, almeno non del tutto, perché se è vero che Piqué non è stato propriamente trasparente, è anche vero che le parole usate contro Clara Chia Marti hanno generato forti polemiche, soprattutto da parte delle donne.

Su Twitter, in particolar modo, tanti utenti hanno sottolineato quasi l’aspetto “tossico” di alcune strofe. In breve, invece di prendersela con Clara Chia Marti e Piqué, avrebbe semplicemente dovuto riferirsi solo a quest’ultimo. Ma ora ci si chiede: con la replica del calciatore, arriverà un altro brano? Del resto, Music Session 53 ha ottenuto un successo clamoroso, arrivando a 87 milioni di ascolti in appena 48 ore.

Clara Chia Marti, la “replica” a Shakira (che ha cancellato)

Anche Clara Chia Marti, in ogni caso, ha voluto inizialmente rispondere a Shakira in una storia su Instagram, poi cancellata: ha condiviso l’emoticon che sbadiglia su uno sfondo nero. Tuttavia, ha scelto di rimuoverla poco dopo, forse per i commenti ricevuti in privato, che non devono essere stati propriamente “gentili”.