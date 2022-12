“Così ho scoperto che lui mi tradiva”: Shakira torna a parlare di Piqué dopo l’addio

Fonte: IPA Shakira e Piqué, la verità sul tradimento di lui

Anche la coppia formata da Shakira e Gerard Piqué è stata una delle vittime di questo 2022 che ha segnato la fine di molte love story Vip.

Tutto ha avuto inizio (ufficialmente) il 4 giugno scorso quando Shakira, tramite un post su Instagram, ha confermato le voci che da tempo preannunciavano il triste epilogo della relazione con Piqué e in queste ore, a sei mesi dall’annuncio, sono venuti a galla nuovi retroscena sulla rottura.

Shakira e Piquè: tutta colpa della marmellata

“Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”, con queste parole Shakira ha confermato, il 4 giugno scorso, la fine della sua relazione con il calciatore del Barcellona Gerard Piqué.

I due, infatti, sono state tra le tantissime coppie che si sono dette addio nel 2022, anno che ha visto arrivare al capolinea diverse love story dello showbiz all’apparenza indissolubili.

Per Shakira non è mai stato facile parlare di quello che è accaduto nella sua vita privata. In una delle primissime interviste post separazione, infatti, la pop star aveva confessato: “È difficile parlarne soprattutto perché lo sto ancora attraversando, perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come tutte le altre”.

Inoltre, con molto rammarico, la cantante aveva anche sottolineato: “Ho messo la mia carriera in secondo piano e sono venuta in Spagna in modo che potesse giocare a calcio e vincere titoli. Ed è stato un sacrificio d’amore”.

A qualche mese dalla fine della storia, sono venuti fuori nuovi dettagli sul motivo scatenante della rottura tra Shakira – al secolo Shakira Isabel Mebarak Ripoll – e Piqué e, in particolare, sul modo in cui la star colombiana ha scoperto che l’uomo con cui ha condiviso ben 12 anni di vita la tradiva.

In un programma spagnolo, infatti, è stato rivelato che Shakira avrebbe confidato a persone a lei vicine di aver capito Piqué non le era fedele grazie a un vasetto di marmellata. A quanto pare, la cantante ha visto misteriosamente sparire la confettura da un barattolo e, ben consapevole che il compagno non l’avrebbe mai mangiata, è stato lampante che qualcun’altra lo avesse fatto.

Non a caso, il toast con la marmellata sarebbe la colazione preferita di Clara Chía Martí, la nuova compagna di Piqué che il calciatore ha voluto sugli spalti durante la partita dello scorso novembre che ha segnato il suo addio al calcio.

Shakira e Piqué: tutto per amore dei figli

Pur non essendosi mai sposati, Shakira e Gerard Piqué rimarranno per sempre legati in quanto dalla loro storia sono nati due figli: Milan, 9 anni, e Sasha, 7.

Ed è proprio per amore dei figli che Shakira (che sembra nel frattempo essersi consolata) in questi mesi è rimasta a vivere a Barcellona nell’attesa che l’ex concludesse i suoi impegni con la squadra di calcio della città dopo che l’accordo di affidamento congiunto dei bambini è stato firmato.

Ora che Piqué ha finito di giocare però, fonti vicine alla coppia hanno spifferato che la cantante è decisa a tornare a vivere negli Stati Uniti e che Piqué sarebbe pronto ad andare in Florida per state il più vicino possibile ai loro figli.