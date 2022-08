Shakira e Nadal, la relazione segreta: colpo di scena dopo la rottura con Piqué

Mentre i gossip sulla nuova relazione di Gerard Piqué impazzano, l’attenzione si sta concentrando anche sul passato di Shakira. La cantante infatti avrebbe avuto una relazione segreta con un altro celebre sportivo, il campione di tennis Rafael Nadal.

In queste settimane l’attenzione degli appassionati di gossip si è concentrata sulla nuova fiamma di Gerard Piqué: il calciatore e Clara Chia Marti hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, scambiandosi baci ed effusioni a un concerto.

Ma mentre i pettegolezzi facevano luce sulla nuova relazione del giocatore del Barcellona, adesso tutti gli occhi sono puntati su Shakira e su una storia del suo passato con un altro sportivo che sta già facendo discutere. La trasmissione América Noticias Noon ha infatti lanciato un vero e proprio scoop: stando a quanto spifferato dal paparazzo spagnolo Jordi Martin la cantante e Rafa Nadal avrebbero avuto una relazione clandestina.

L’amore sarebbe sbocciato su un set, quello del videoclip della canzone Gipsy: Shakira aveva voluto il campione di tennis come protagonista, e per esigenze di copione i due finirono per baciarsi. Nelle immagini i due sembravano particolarmente affiatati e complici, e pare che proprio quel bacio segnò l’inizio di un rapporto tenuto nascosto a tutti, almeno fino a oggi.

“Hanno avuto un’intensa storia d’amore”, ha assicurato l’esperto di gossip. Sebbene nel 2009 Shakira fosse single, lo stesso non valeva per Nadal, al tempo già legato all’attuale moglie Mery Perellò, conosciuta tra i banchi di scuola nel 2005 e sposata poi nel 2019.

La cantante avrebbe conosciuto Gerard Piqué nel 2010, in occasione del campionati del mondo che la videro protagonista con la colonna sonora della manifestazione Waka Waka. “All’epoca tutti parlavano di una liaison tra Shakira e Alejandro Sanz ma in realtà i due sono sempre stati amici e lei frequentava Nadal”, ha svelato il paparazzo sulla presunta relazione segreta della star col tennista. Una liasion che ambienti vicini al campione smentiscono con decisione.

Shakira e Piqué, la rottura e gli accordi

Shakira e Gerard Piqué si sono detti addio dopo 11 anni d’amore: l’annuncio della loro separazione – i due non sono mai convolati a nozze – ha portato con sé voci di bugie e tradimenti che hanno alimentato sempre di più i pettegolezzi. Una cosa è apparsa chiara fin dall’inizio: la relazione del calciatore con la sua collaboratrice Clara Chia Marti, svelata già da tempo dal Sun.

“Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei – hanno raccontato alcuni amici della coppia al tabloid britannico – è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio. Tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia una storia piuttosto seria”.

I due hanno deciso di uscire allo scoperto qualche settimana fa, scambiandosi effusioni in pubblico e provocando l’ira di Shakira, che avrebbe preso l’apparizione della neo coppia come una mancanza di rispetto nei confronti dei loro figli. Pare infatti che tra i due ci fosse “un accordo preciso“: stando a quanto rivelato dal Mirror Gerard Piqué e la star non sarebbero mai dovuti apparire in pubblico con i nuovi partner almeno per un anno.