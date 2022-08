Piqué dimentica Shakira: primo bacio in pubblico con la nuova fiamma

Gerard Piqué ha decisamente voltato pagina: il calciatore non ha nessuna voglia di nascondersi dopo la rottura con Shakira, e si è mostrato per la prima volta in pubblico con la nuova fiamma, la 23enne Clara Chia Marti. I due sono stati paparazzati a un concerto, mentre si scambiavano effusioni in pubblico.

Piqué, i primi baci in pubblico con la nuova compagna

Gerard Piqué e Clara Chia Marti non vogliono più nascondere il loro amore: il calciatore e la sua nuova compagna hanno tutte le intenzioni di vivere la loro relazione alla luce del sole. La coppia infatti è stata beccata per la prima volta insieme a un concerto, mentre si scambiano baci ed effusioni senza alcun timore.

Le immagini della prima uscita pubblica di Piqué e della nuova fiamma sono inequivocabili e sono state diffuse da Socialité, programma in onda sull’emittente spagnola Telecinco. Non si tratta che dell’ennesima conferma della storia con la studentessa 23enne e sua collaboratrice, ritenuta da molti la causa scatenante della fine della relazione con Shakira.

Le foto pubblicate dal giornale online mostrano i due a Baja Cerdana, dove la coppia ha partecipato al concerto del cantante spagnolo Dani Martin: “Si sono scambiati coccole davanti a tutti”, riporta Socialité, che ha raccolto le testimonianze dei presenti all’evento.

Stando a quanto riferito dall’emittente televisiva spagnola, sembra proprio che la storia d’amore tra Piqué e la Marti non sia cosa recente e che vada già avanti da tempo, elementi che fanno supporre, ancora una volta, che la rottura con Shakira sia stata provocata proprio da Clara.

Piqué e la nuova fiamma, le immagini che rompono l’accordo

Le immagini diffuse dai media spagnoli pare che non siano affatto piaciute a Shakira, che avrebbe preso l’apparizione pubblica della neo coppia come un affronto e una grande mancanza di rispetto.

Le foto avrebbero irritato parecchio la cantante perché – rivela il Mirror che cita fonti vicine alla famiglia della star colombiana – “tra i due c’era un accordo preciso“. Secondo quanto rivelato dal tabloid inglese Gerard Piqué e Shakira non sarebbero mai dovuti apparire in pubblico con i nuovi partner almeno per un anno. Il motivo è uno solo: il benessere dei loro figli.

Shakira e Piqué, un amore ormai finito

Il nome di Clara Chia Marti è ormai noto agli appassionati di gossip, che durante questa calda estate hanno seguito le vicende amorose dell’ormai ex coppia formata da Shakira e Gerard Piqué. Dall’annuncio della loro separazione non si sono placati rumors e pettegolezzi, che hanno tracciato un quadro sempre più chiaro di una storia segnata da debiti, tradimenti e bugie.

E così, tra tentativi di accordi milionari, il calciatore sembra già essersi lasciato alle spalle la delusione della fine di 11 anni d’amore con la cantante, cominciando a vivere alla luce del sole la sua nuova relazione. The Sun aveva lanciato per primo l’indiscrezione: secondo il tabloid britannico il calciatore frequenterebbe già da tempo (e in gran segreto) la studentessa, sua collaboratrice e impegnata nelle pubbliche relazioni della sua azienda.

“Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei – hanno raccontato alcuni amici della coppia al tabloid britannico – è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio. Tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia una storia piuttosto seria”.

Le tempistiche della relazione non sono ancora chiare, ma stando anche agli ultimi avvenimenti è palese che con Clara le cose stiano procedendo per il meglio: la ragazza pare sia già entrata in famiglia, con tanto di presentazioni ufficiali ai figli Milan e Sasha.