Shakira, quanto è alta: il trucco che le ha insegnato Beyoncé per sembrare più slanciata

Shakira ha svelato il trucco che le ha insegnato Beyoncé per apparire più alta e slanciata nelle fotografie. Un semplice accorgimento da seguire subito

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Shakira non ha mai nascosto di essere alta 1,57 metri. Una statura che, nel mondo dello spettacolo, dove modelle e celebrity superano spesso il metro e settanta, potrebbe rappresentare un motivo di insicurezza. La cantante colombiana è però riuscita a trasformare quella che considerava una fragilità in un dettaglio quasi irrilevante della sua immagine.

Merito della sicurezza acquisita negli anni, ma anche di alcuni piccoli accorgimenti che le permettono di apparire più slanciata, soprattutto nelle fotografie. Uno dei tanti segreti è arrivato direttamente da Beyoncé, collega e amica con cui ha condiviso nel 2006 il videoclip di Beautiful Liar.

L’ex compagna di Piqué ha raccontato di aver imparato dalla collega una semplice lezione di prospettiva. “Per sembrare più alti, bisogna sempre stare in prima fila nelle fotografie”, ha rivelato. Un consiglio apparentemente banale che, però, sfrutta un principio ottico molto efficace: chi si trova più vicino all’obiettivo appare automaticamente più grande e dominante nell’inquadratura.

La prova? In uno scatto condiviso con la sua personal trainer Anna Kaiser, alta circa dieci centimetri più di lei, Shakira sembra addirittura la più alta delle due.

Come Shakira riesce a sembrare più alta

Chi osserva da tempo i look della cantante sa bene che il gioco delle proporzioni è uno degli elementi chiave del suo stile. Pur non essendo particolarmente alta, Shakira riesce quasi sempre a creare l’illusione di una figura più slanciata grazie a scelte moda ben studiate.

Negli anni ha privilegiato pantaloni a vita alta, silhouette aderenti e outfit monocromatici, tutti elementi che contribuiscono ad allungare otticamente la figura. Ma il vero segreto si nasconde spesso nelle scarpe.

La popstar è infatti una grande amante delle sneakers con la zeppa interna, una soluzione che regala qualche centimetro in più senza rinunciare alla comodità. Anche gli stivali con suola importante fanno parte del suo guardaroba abituale e le consentono di guadagnare altezza mantenendo il suo stile sportivo e informale.

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Non è un caso che raramente la si veda con scarpe completamente basse durante eventi pubblici o apparizioni ufficiali. L’obiettivo non è nascondere la propria statura, ma valorizzarla attraverso proporzioni armoniose.

Persino durante la lunga relazione con Gerard Piqué, alto 1,94 metri, Shakira ha continuato a giocare con questi piccoli trucchi di stile per ridurre, almeno visivamente, la notevole differenza di altezza.

Il rapporto di Shakira con la sua immagine

La sicurezza con cui oggi Shakira parla della propria altezza non è sempre esistita. In diverse interviste la diretta interessata ha raccontato di aver vissuto momenti di incertezza durante gli anni della giovinezza.

“Ho sempre desiderato essere più alta, avere gambe più lunghe e capelli più lisci”, aveva confessato in passato. Pensieri comuni a molte donne, che spesso si confrontano con modelli di bellezza difficili da raggiungere.

Con il passare del tempo, però, Shakira ha cambiato prospettiva. Attraverso un percorso personale fatto di consapevolezza, attività fisica e cura di sé, ha imparato ad accettare il proprio corpo e a valorizzarne le caratteristiche uniche.

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Oggi la sua immagine è associata più all’energia travolgente, alla forma fisica impeccabile e al carisma sul palco che non ai centimetri indicati sulla carta d’identità.

Anche perché, come dimostra il consiglio ricevuto da Beyoncé, spesso per sembrare più alte non servono tacchi vertiginosi o ritocchi fotografici: basta conoscere qualche piccolo trucco e, soprattutto, sentirsi a proprio agio con se stesse.