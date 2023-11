Fonte: IPA Paolo Bonolis

Ciao Darwin dice addio a Emilio Contaldo, ex Padre Natura dello show. Il volto noto del programma di Canale5 condotto da Paolo Bonolis ha avuto un piccolo ruolo nella puntata di debutto andata in onda il 24 novembre, dove ha commentato la sfida tra Angeli e Demoni insieme a Luca Laurenti. Purtroppo, non ha potuto rivedersi in tv perché è scomparso a luglio a seguito di un infarto. La produzione l’ha però voluto ricordare, rivolgendogli parole bellissime.

L’addio di Ciao Darwin a Emilio Contaldo

“Ci hai lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia”, scrive Ciao Darwin per dire addio a un grande amico dello show. Emilio Contaldo, 58 anni e originario di San Marzano sul Sarno, è morto il 21 luglio scorso per arresto cardiocircolatorio. Noto come Meliuccio 0′ Scarraffcchio – come riporta il portale Positano News – aveva conosciuto la notorietà grazie al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti al quale ha partecipato per l’ultima volta.

La sua partecipazione al programma risale al 2010, quando – per la squadra del Mezzogiorno – si era reso protagonista di un divertente momento nella prova del Genodrome. Tre anni prima invece, nel 2007, aveva ricoperto il ruolo di Padre Natura e in una veste inedita, dato che nessuno prima di lui aveva assunto questa carica. Il ritorno poi, nel 2023, per una breve intervista con Luca Laurenti in cui hanno parlato della sfida in corso tra Angeli e Demoni, capitanati da Elena Santarelli e Malena.

Nel corso della trasmissione, Ciao Darwin ha mandato il messaggio in sovrimpressione con il quale annunciava la scomparsa di uno dei grandi protagonisti dello show, tornato in prima serata dopo diversi anni. Sembra inoltre che questa sia l’ultima edizione del programma di Paolo Bonolis e, probabilmente, sarà diviso in due parti.

Le modifiche al Genodrome

Ciao Darwin è rimasto sostanzialmente identico, se facciamo eccezione per le modifiche apportate allo storico Genodrome. Dopo il tragico incidente occorso a Gabriele Marchetti, rimasto paralizzato a seguito di una prova complicata, lo show ha deciso di eliminare completamente i rulli e cambiare la prova, dando così una risposta concreta a quanto accaduto nel 2019.

In un’intervista a Corriere della Sera, Marchetti aveva dichiarato su Paolo Bonolis: “Non mi ha mai cercato per sapere come sto, neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”.

Qualche tempo dopo, questa versione era però stata rettificata dalla legale della vittima, attraverso la quale aveva fatto sapere di aver effettivamente ricevuto alcune telefonate da parte del conduttore di Ciao Darwin. La modifica al Genodrome è comunque un riscontro a quello che è successo anche se non è piaciuta a tutti. X è praticamente insorto, lamentando che no – non può essere la stessa cosa senza rulli: “Genodrome quasi da rifare, la perdita dei rulli si sente”, e ancora, “Capisco lo shock per quello che successe, ma il genodrome senza rulli non è la stessa cosa”.