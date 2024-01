Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Tutto pronto per la nuova puntata di Ciao Darwin 9, condotto ovviamente dall’inossidabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questo appuntamento la sfida sarà tra trattorie e stellati. Due categorie che promettono di darsi battaglia a suon di sfide, canti, sfilate e argomentazioni. Il tutto con una spolverata di cultura generale. Risate garantite, con Claudio Amendola e Andy Luotto chiamati a fare da capisquadra.

Ciao Darwin, anticipazioni 26 gennaio

Venerdì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna Ciao Darwin 9. Nuovo appuntamento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il duo continua a funzionare in maniera più che egregia, convincendo il pubblico anno dopo anno.

Si parlerà di cucina nello studio Mediaset, considerando come da una parte ci saranno i rappresentati delle trattorie e dall’altra quelli degli stellati. Meglio un ristorante sopraffino, dalle porzioni risicate ma con ricette ricercate, o la sana tradizione, spesso povera, italiana?

Claudio Amendola è il proprietario di Frezza, che propone ottima cucina tipica romana. Il celebre attore e regista è spesso presente tra i tavoli, dove si intrattiene in conversazioni con i propri clienti. Da qui, inoltre, si cimenta spesso in annunci a sfondo televisivo. Ha di recente dato appuntamento al suo pubblico, lasciando intendere anticipazioni sul ritorno de I Cesaroni.

Dall’altra parte c’è Andy Luotto, attore e comico statunitense, ma naturalizzato italiano. Un volto ben noto della televisione e del cinema italiani, che ha inoltre aperto un ristorante nel cuore di Roma, Là. Continua l’analisi dell’uomo e la donna del Terzo Millennio, in questo divertente viaggio che vedrà in studio anche l’iconica Madre Natura.

Ciao Darwin, tutte le categorie in sfida

Diamo uno sguardo non soltanto alla puntata di Ciao Darwin di venerdì 26 gennaio. Il programma di Paolo Bonolis, infatti, proseguirà fino al prossimo 23 febbraio. Ci sarà però un cambio di palinsesto, prevedibile, in occasione del Festival di Sanremo 2024.

Mediaset ha scelto di tutelare gli ascolti garantiti dallo show, evitando un confronto impari con la kermesse condotta da Amadeus dal palco dell’Ariston. Dopo la puntata del 2 febbraio, dunque, ci sarà una pausa di una settimana. Si tornerà con la messa in onda dal 16 febbraio 2024, per poi concludere con il gran finale il 23 febbraio prossimo.

Il tutto sotto l’egida del Vangelo, dal momento che quest’edizione 2024 riporta come sottotitolo Giovanni 8.7. Il riferimento va al versetto che recita: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Facendo un riepilogo di questa edizione, nella prima puntata c’è stata la sfida tra Angeli contro Demoni. Nella seconda, invece, ci si è trasferiti nel mondo musicale, lasciando fronteggiare Melodici e Trapper. Nella terza puntata, invece, spazio a Lavoratori contro Influencer. Un vero e proprio spaccato della società odierna, così come Scienza contro Occulto e Divano contro Sport, per non parlare di Milf contro Teen.

All’appello mancano quattro puntate ed ecco chi si sfiderà: