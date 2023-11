C’è sempre un momento speciale in una nuova edizione di Ciao Darwin. I fan di Paolo Bonolis lo sanno bene e si tratta della presentazione di Madre Natura. A inaugurare questa nona edizione, di un programma che pare sempre destinato alla cancellazione definitiva, ma che poi torna e colleziona numeri da urlo, è stata la modella russa Aleksandra Korotkaia, per tutti su Instagram nota come Sasha.

La nuova Madre Natura

In Italia, di certo, difficilmente verrà chiamata dai fan con il suo nome completo, per quanto Sasha suggerito sul suo account Instagram da 22mila follower, sia di certo più facile da memorizzare.

Per tantissimi, che si sono già diretti sui suoi social, ormai è Madre Natura. Una sola informazione offerta a Luca Laurenti: “Vengo dalla Russia”. La tradizione resta quella di lanciare avvenenti donne, e magari anche uomini, sconosciuti ai più. Nessuna chance, dunque, di vedere Soleil Sorge o Antonella Fiordelisi scendere quelle scale, come ipotizzato nei mesi scorsi.

Aleksandra Korotkaia ha già provveduto a pubblicare il video del suo ingresso in studio, taggando l’account ufficiale del programma e scrivendo una sola parola, ma significativa, in italiano: “Grazie”. Un post che ha dato via libera ai commenti dei già fan, uomini e donne, italiani e russi.

Chi è Aleksandra Korotkaia

Aleksandra Korotkaia, per tutti Madre Natura di Ciao Darwin, è una modella russa dallo sguardo ammaliante e magnetico. Ha occhi tra il blu e il verde e capelli castani, per un’altezza di 1,80 cm.

Sul suo account Instagram pubblica scatti e video, così come storie, lavorativi e di vita privata. Si fa conoscere molto attraverso i suoi social che, c’è da crederlo, vedranno aumentare il numero di follower. Ne ha già guadagnati 4mila dopo la prima messa in onda dello show condotto da Paolo Bonolis.

Questi l’ha accolta alla sua maniera: “Meraviglia primigenia, donna dalla quale tutti noi sgorgammo, bella da casello a casello. La ringrazio per essere intervenuta in questa trasmissione per darle quel lustro estetico che altrimenti sarebbe mancato dentro di noi”.

Scandagliando su Instagram, è possibile andare alla scoperta delle varie fasi della sua vita adolescenziale e adulta. Il primo scatto risale al 2012, ovvero più di dieci anni fa. È evidente, dalle foto e soprattutto dai post annessi, il suo legame viscerale con sua madre. Le due sono molto unite e negli anni la modella non ha perso occasione per ringraziarla di cuore. Per i curiosi, dalle foto non è possibile evincere una possibile relazione. Non ci sono scatti con uomini o donne che paiono essere potenziali compagni di vita.

Paolo Bonolis aveva spiegato di voler proporre un tipo di bellezza molto vario, optando per donne provenienti da tutto il mondo, senza porsi confini. Ecco le parole del regista Roberto Cenci: “Sono state scelte ragazze sconosciute. Le donne che interpretano Madre Natura saranno quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura”.

La prima puntata è stata subito un successo e le immagini della trasmissione trovano già spazio sui social. Un’edizione che riporta un sottotitolo particolare, Giovanni 8.7, che si ricollega a un versetto del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Una frase che esprime l’idea di fondo del programma, ha spiegato Bonolis: “Siamo tutti diversi, è bello così e nessuno dovrebbe giudicare gli altri”.