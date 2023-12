Ascolti tv del primo dicembre: The Voice Kids se la vede con Ciao Darwin

Scontro tra titani venerdì primo dicembre in prima serata: su Rai 1 Antonella Clerici con "The Voice Kids" sfida Paolo Bonolis su Canale 5 con "Ciao Darwin"

Fonte: IPA Antonella Clerici

Venerdì primo dicembre su Rai 1 va in onda The Voice Kids, conduce Antonella Clerici. I piccoli talenti dai 7 ai 14 anni stupiscono per la loro bravura i giudici: Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Come di consueto, si parte dalle Blind Auditions le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintive del programma. Questa è la seconda delle tre sessioni.

Le storie e i sogni dei giovani artisti presentati da Antonella Clerici però si scontrano con Ciao Darwin, in onda su Canale 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti mettono in scena il più divertente e irriverente show-antropologico e si giocano la carta di Madre Natura. Nella puntata di esordio, di venerdì 24 novembre la modella russa Aleksandra Korotkaia aveva riscontrato grande successo.

Prima serata, ascolti tv del 1 dicembre: The Voice Kids vince su Bonolis

Venerdì 1 dicembre vede sfidarsi due programmi cardine delle sarete televisive: The Voice Kids 2 su Rai 1 e Ciao Darwin 9 su Canale 5. Vincono le seconde Blind Auditions del programma Rai. The Voice Kids 2 totalizza 3.684.000 spettatori, pari al 22% di share. Su Canale5 la seconda puntata del programma di Paolo Bonolis vede invece un totale di 3.396.000 spettatori con uno share del 22.1%. L’incontro di UEFA Women’s Nations League: Spagna-Italia in onda su Rai2 raccoglie 477.000 spettatori con il 2.6%. Il film trasmesso su Italia 1, Independence Day, interessa 852.000 spettatori (5%). 168.000 spettatori (0.9%) vengono raccolti dallo Speciale O Anche No – La Guerra Fabbrica di Disabilità, su Rai 3 . Su Rete4 Quarto Grado vede 1.193.000 spettatori (7.9%). Propaganda Live di La 7 fa un totale di 819.000 spettatori, con il 5.8%.

Access Prime Time, dati del 1 dicembre: Affari tuoi vince ancora

Su Rai1 Cinque Minuti segna 3.906.000 spettatori con il 20.2% mentre Affari Tuoi è la scelta di 4.421.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5, dopo una breve presentazione dal nome ‘Striscia tra poco’ (3.156.000 – 16.2%), Striscia la Notizia raccoglie 3.430.000 spettatori pari al 16.9%. Su Rai2 TG2 Post sigla 631.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.271.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.325.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole segna 1.651.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 827.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 812.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.543.000 spettatori (7.6%).

Il preserale, dati del 1 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 2.960.000 spettatori pari al 20.6% al mentre Reazione a Catena piace a 4.088.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida incolla al tv 2.049.000 spettatori (15.3%) mentre Caduta Libera piace a 2.893.000 spettatori (18%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su 527.000 spettatori e il 3.9% di share, Castle piace a 480.000 spettatori con il 3%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due totalizza 349.000 spettatori (1.9%), mentre Il Mercante in Fiera ottiene 392.000 spettatori (2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 616.000 spettatori con il 4.1%, C.S.I. Miami si porta sui 792.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a 709.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown è visto da 241.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 379.000 spettatori (2.2%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? si assesta sui 499.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.477.000 spettatori (14.4%). Blob segna 1.078.000 spettatori pari al 5.7% e Nuovi Eroi 993.000 spettatori pari al 5.1%.