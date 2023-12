Ascolti tv dell’8 dicembre: tornano The Voice Kids e Ciao Darwin

Fonte: Getty Images Antonella Clerici, dati di ascolto dell'8 dicembre

Il venerdì è sempre una garanzia coi super show di Rai 1 e Canale 5. In prima serata scendono in campo Antonella Clerici col suo The Voice Kids e Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Ciao Darwin.

Una scelta ardua per i telespettatori che si trovano divisi tra i piccoli, ma solo di età, talenti presentati su Rai 1 da Antonellina Clerici e il divertimento irriverente con tanto di sexy Madre Natura garantito su Canale 5 dalla ormai coppia di fatto Bonolis-Laurenti. E per chi non è interessato, la scelta si sposta tra il film con Sergio Castellitto, Il materiale emotivo, su Rai 3 o le indagini di Quarto Grado su Rete 4.

Prima serata, ascolti tv dell’8 dicembre: Clerici allunga su Bonolis

Venerdì 8 dicembre 2023, giorno di festa sempre molto conteso per le reti televisivi, le ultime Blind Auditions di The Voice Kids 2 su Rai 1 trasmettono a 3.849.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Ciao Darwin 9 conquista 3.279.000 spettatori con uno share del 21.7%.

Su Rai 2 The Rookie vede 572.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione sigla 893.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 Il Materiale Emotivo va in onda per 563.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Quarto Grado conquista un a.m. di 1.084.000 spettatori (7%). Su La 7 Propaganda Live incolla allo schermo 856.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 269.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza vede 511.000 spettatori con il 2.7%

Access Prime Time

Su Rai 1 Cinque Minuti conta 3.953.000 spettatori con il 21.3% mentre Affari Tuoi viene visto da 4.427.000 spettatori con il 22.7%. Su Canale 5 Striscia Tra Poco colleziona 2.767.000 (14.6%), mentre Striscia la Notizia tiene attaccati al televisore 3.220.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai 2 TG2 Post conta 533.000 spettatori (2.7%).

Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine vede 1.321.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre conquista 1.146.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole segna 1.451.000 spettatori (7.4%). Su Rete 4 Stasera Italia interessa 720.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 636.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo raduna 1.656.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 4 Hotel interessa al mondo degli alberghi 350.000 spettatori (1.8%). Infine, sul Nove, Little Big Italy in replica ha raccolto 424.000 spettatori (2.2%).

Gli ascolti tv del preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente vede un ascolto medio di 3.135.000 spettatori pari al 21% mentre Reazione a Catena conquista 4.126.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida diverte 1.908.000 spettatori (13.5%) mentre Caduta Libera intrattiene 2.880.000 spettatori (17.7%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (497.000 – 3.5%), Castle raduna 466.000 spettatori con il 2.8%.

Il Mercante in Fiera – Fuori Due mette in gioco 284.000 spettatori (1.6%) e Il Mercante in Fiera trasmette per 370.000 spettatori (2%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag vede 510.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. Miami totalizza 671.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 i TGR informano 2.406.000 spettatori pari al 14.2%. Blob segna 1.125.000 spettatori pari al 6.3% e Nuovi Eroi appassiona 955.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 593.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Padre Brown raduna 184.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 416.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 452.000 spettatori (2.8%).