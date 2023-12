Ascolti tv del 22 dicembre: Antonella Clerici cerca conforto con The Voice Kids

Su Rai 1 va in onda la finale di "The Voice Kids" con Antonella Clerici. Ultima puntata del 2023 anche per "Ciao Darwin" su Canale 5

Fonte: Getty Images Antonella Clerici, ascolti tv del 22 dicembre 2023

Settimana difficile per Antonella Clerici che si conclude con una nota di allegria grazie a The Voice Kids in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 22 dicembre. Mentre su Canale 5 il duo Bonolis-Laurenti conduce Ciao Darwin.

Antonella Clerici infatti si è dovuta scusare pubblicamente per la battuta sessista dello chef Sergio Barzetti a È sempre mezzogiorno. Ma per fortuna a consolare la presentatrice ci sono i piccoli grandi talenti di The Voice Kids, giunto alla finale. La sfida di Ciao Darwin invece è tra Divano e Sport. Poi anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti vanno in vacanza fino al 12 gennaio.

Su Rete Quattro torna l’appuntamento con Quarto Grado, mentre Rai 2 trasmette il telefilm The Rookie.

