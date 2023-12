Fonte: IPA Antonella Clerici

“Parole sbagliate, adesso lo so”. Quando parliamo, quando ci esprimiamo, quando vogliamo anche scherzare, sappiamo che dobbiamo scegliere molto bene le parole. E non c’entra (solo) il politically correct: la televisione, pur coi nuovi media, è e rimane un punto di riferimento per le nuove e vecchie generazioni. Quanto accaduto a È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici, è diventato un caso: lo chef Sergio Barzetti, usando determinate parole, è finito al centro della polemica per le allusioni sulle donne, così come sul corteggiamento.

Sergio Barzetti, le frasi sulle donne e sul corteggiamento a È sempre mezzogiorno

“Con un buon bicchiere di vino vai a stordire la preda”. La puntata di martedì 19 dicembre 2023 di È sempre mezzogiorno ha visto una pagina della televisione difficile da dimenticare. A pronunciare queste parole è stato lo chef Sergio Barzetti, intento a preparare un risotto nel programma condotto da Antonella Clerici. Durante l’attesa, ha parlato del corteggiamento delle donne, lasciandosi andare ad alcune frasi piuttosto infelici e difficili da digerire in questo contesto storico, dove l’attenzione sui femminicidi è più alta che mai.

“Quando state corteggiando, secondo me, il risotto è perfetto perché si crea intimità. Due chiacchiere, si usa il prosecco (…) un po’ lo usiamo e il resto lo beviamo e da cosa nasce cosa. E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda“. Immediata la reazione della Clerici, che ha subito risposto: “Detto così non è carino”. Eppure, questo campanello non è bastato a Barzetti. “Sai quando pasturavo mia moglie, cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla. Non sapevo che era astemia”.

Le scuse

Dopo le frasi, sui social si è subito scatenata la polemica. La comunicazione è importante, perché, come dicevamo, scegliere le parole giuste non è facile, ma è doveroso, soprattutto in un Paese come l’Italia dove si discute ancora di patriarcato. Su Instagram, lo chef Barzetti ha provato a scusarsi. Un’azione dovuta, ma che non è bastata a placare la questione. Perché le scuse, come insegna anche il caso Balocco-Ferragni, non dovrebbero nemmeno rendersi necessarie a monte.

“Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore”.

L’intervento della Vigilanza Rai

Non si è discusso solamente sui social delle parole dello chef Barzetti, ma la questione è arrivata anche in Vigilanza Rai. L’intervento della Presidente Barbara Floridia è stato immediato, come riportato da Ansa. “Lo scambio di battute nella trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Antonella Clerici è intollerabile. Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere”. La vicenda è tutt’altro che chiusa, e non è tollerabile che in diretta vengano dette frasi come “stordire la preda” in riferimento a noi donne.