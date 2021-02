GF Vip 2021, le pagelle della puntata del 19 febbraio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Ancora un appuntamento ricco di colpi di scena per il GF Vip. La puntata del 19 febbraio è stata caratterizzata da faccia a faccia e momenti emozionanti. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo una settimana complicata, si sono scontrate in diretta. La modella non ha digerito la scelta dell’amica di iniziare una relazione nella Casa con Andrea Zenga e l’attrice si è lasciata andare alle lacrime. Momento triste anche per Giulia Salemi che ha lasciato il loft di Cinecittà dopo lo scontro al televoto con Stefania Orlando. Tommaso Zorzi, dopo essersi confessato nella scorsa puntata, ha ricevuto una lettera commovente del padre, mentre Samantha De Grenet ha fatto i conti con una brutta frase pronunciata nel corso della settimana.

Scopriamo le pagelle ai concorrenti e i momenti clou.

DAYANE MELLO – La puntata del GF Vip si è aperta con lo scontro di fuoco fra Dayane e Rosalinda Cannavò. Al centro del dibattito la relazione dell’attrice con Andrea Zenga. Nonostante le lacrime dell’amica, che è apparsa disperata, la modella è stata irremovibile. La top model ha espresso i suoi dubbi riguardo l’amica, accusata di seguire una strategia. Rosalinda ha dunque provato a giustificarsi. “Io non butto cinque mesi di amicizia che per me sono stati veri – ha spiegato -. Lei dice tutto e il suo contrario. Prima mi adorava e voleva andare a vivere con me. Ora mi prende in giro, dice che faccio la vittima, mi fa il verso, dice che sono pesante, che è tutta una strategia. Per lei è facile attaccare sul personale. Lo ha fatto con me e con tante persone qua dentro. Io sono fiera di quello che sono e di come uscirò da qui. Ho seguito i miei sentimenti. Quello che dice mi fa malissimo, non riesco a fingere di essere felice. Sto male perché lei per me è importante. Ma se non è felice di vedermi rinascere…Come fai ad attaccare una persona che ti è stata vicina sempre”. Dayane ha quindi replicato: “Hai fatto un percorso con me ma quando ti è successa una cosa bella, non me lo hai detto. Tu sei quello, triste tutto il giorno. Tu hai nominato i miei affetti. Sei falsa”. Nemmeno le lacrime della Cannavò hanno fatto cambiare idea alla Mello. “Per me è un grande dolore”, ha ammesso Rosalinda, ma Dayane ha risposto: “Sono cinque mesi che piangi, che ti devo dire”. La freddezza di Dayane colpisce, sia per il rapporto che ha sempre avuto con l’attrice che per la sua grande sensibilità, dimostrata più volte. VOTO: 5.

TOMMASO ZORZI – Commovente e splendida: la lettera di papà Lorenzo ha emozionato non solo dell’influencer, ma anche i telespettatori. Nelle scorse puntate del GF Vip, Tommaso aveva raccontato i problemi causati dal divorzio dei genitori, la rabbia per l’assenza del padre, ma anche la voglia di ricostruire un rapporto dopo tanti anni. “Questa sera il tuo papà ha voluto parlarti – ha annunciato Alfonso Signorini – e lo ha fatto attraverso un video che ha voluto realizzare e produrre lui con le sue mani, curandone ogni dettaglio”. Tommaso ha seguito commosso la clip, ascoltando le parole del genitore: “Caro Tommy, sono certo che tu sappia che ti sto seguendo in questa avventura un po’ folle e straniante che stai facendo. Lo faccio anche nei momenti strappati al lavoro, tra una riunione e una pausa, e mi hai fatto riscoprire un piacere che, a malincuore, non vivevo da tempo e di cui ho nostalgia – la quotidianità della vita e l’alternarsi dei tuoi umori”. Al termine del video, Zorzi ha confermato la voglia di trascorrere più tempo con il padre e di perdonare gli errori del passato. “Mi hai tolto le parole – ha svelato -. Credo sia una delle lettere più belle che abbia mai letto. Ho una voglia di riprendere in mano il rapporto con mio padre che ora più che mai si fa sentire. Ho ritrovato un bambino che ha voglia di stare con il suo papà. Credo che questo sia uno dei regali più belli che tu potessi farmi e che potesse farmi il mio papà”. Emozioni allo stato puro, senza finzione e sentimenti in cui tutti possono ritrovarsi. Tommaso dimostra, ancora una volta, di saper arrivare dritto al cuore. VOTO: 9.

ELISABETTA GREGORACI – La showgirl dimostra, ancora una volta, di non voler cavalcare i gossip. Entrata nella Casa per vivere una nuova esperienza, ha spezzato ogni pregiudizio, portando alla luce una persona genuina. Fuori dal loft di Cinecittà, Elisabetta avrebbe potuto parlare per settimane del rapporto con Pierpaolo Pretelli e della rivalità con Giulia Salemi, ma ha scelto di non farlo. Non sorprende dunque la sua reazione di fronte a una domanda di Signorini sul futuro dell’influencer e dell’ex velino di Striscia. “Auguri loro tanta felicità?”, ha chiesto Alfonso. Tanto è bastato per scatenare la reazione della Gregoraci. “Ma è ovvio. Basta con questa storia. Mi mettete sempre in mezzo. Ho iniziato questo percorso e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto, compreso anche Pier, ma la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire?”. La Gregoraci si tiene fuori da certe dinamiche e dimostra grande sincerità, replicando anche a Pupo che parla di una possibile cena a Montecarlo pagata da Briatore. “Basta, siamo tornati a settembre – risponde -. Facciamo questa cena a Montecarlo e cucino io, gli faccio una carbonara”. VOTO: 8.

GIULIA SALEMI – Il sospetto è che nessuno l’abbia davvero capita. Perché dietro i sorrisi di Giulia c’è molto di più e purtroppo anche in questo Grande Fratello il pubblico l’ha scoperta solo a metà. Ed è un filmato mostrato in diretta da Signorini a condensare tutta la sofferenza della Salemi. “Mi sento una nullità – dice a Pierpaolo -. Come faccio ad affezionarmi tanto alle persone che non mi ricambiano?”. La sua uscita di scena è un vero peccato perché al di là della love story con Pretelli e delle polemiche c’era una persona ancora tutta da scoprire. Un’occasione persa che, speriamo, si potrà recuperare in futuro. VOTO: 6 per la fiducia.