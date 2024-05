Fonte: IPA Piera Maggio

Ogni mercoledì sera, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto?, show televisivo che va in onda nella prima serata di Rai Tre. Molti i casi intricati che vengono affrontati in ogni puntata dalla famosa trasmissione e le ricerche di persone scomparse, aiutate anche dai telespettatori, che seguono il programma tv da casa.

Nella puntata dell’8 maggio 2024, in particolare, è stata nuovamente intervistata Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, scomparsa da Mazzara del Vallo il primo settembre del 2004. L’ospite di Federica Sciarelli ha voluto raccontare alla conduttrice televisiva un fatto recente che l’ha sconvolta.

Piera Maggio, le cimici ritrovate nella sua abitazione

Da quasi vent’anni Piera Maggio continua a lanciare appelli per poter riabbracciare la sua Denise Pipitone, sparita nel nulla in una mattina di fine estate all’età di 4 anni. Un caso che ha sconvolto l’Italia e che non trova soluzione malgrado i lunghi decenni che sono passati da quel fatidico giorno. Anche se non ci sono novità nelle indagini, Piera Maggio è stata ospite della puntata dell’8 maggio 2024 di Chi l’ha visto? per raccontare un avvenimento spiacevole che l’ha vista coinvolta di recente.

Infatti la mamma di Denise Pipitone ha trovato nella sua abitazione delle microspie, nascoste all’interno di alcune prese elettriche nell’androne di casa e del garage-cucina, la stanza in cui si trovava la piccola, prima di uscire in strada e scomparire nel nulla tanti anni fa. Grazie a dei lavori di manutenzione, Piera Maggio ha potuto effettuare la sconvolgente scoperta e ha raccontato a Federica Sciarelli che le cimici, da lei rinvenute, fossero calde, collegate alla rete e apparentemente funzionanti. Anche se non è chiaro chi stesse ascoltando le conversazioni di quella casa privata, la mamma di Denise Pipitone si è detta scossa in ogni caso, sia che sia lo stato ad averle lasciate lì per ben vent’anni, sia che siano stati dei privati.

Piera Maggio ha parlato di qualcosa di: “Veramente aberrante” e ha svelato che la procura ha deciso di procedere con un’indagine per violazione della privacy, dopo che lei ha svolto regolare denuncia ed è stato fatto un sopralluogo delle forze dell’ordine a casa sua.

Piera Maggio, i dettagli sulle cimici

Piera Maggio ha svelato di aver trovato delle cimici in alcune prese del suo appartamento. La donna crede si tratti di un’azione illecita di un privato perché le microspie delle forze dell’ordine vengono collocate con un’autorizzazione e poi tolte alla fine dell’indagine, quindi, le risulta improbabile che le cimici siano ancora presenti nel suo appartamento dopo vent’anni dalla scomparsa di sua figlia. Piera Maggio ha svelato inoltre che i due apparecchi presentavano dei codici con delle iniziali uguali.

Malgrado lo stupore per quanto rinvenuto, la donna ha ribadito la trasparenza della sua famiglia su tutta la faccenda che ha coinvolto Denise Pipitone e la disponibilità a collaborare con qualsiasi indagine sia portata avanti dalle forze dell’ordine. Proprio per questo la sua famiglia ha deciso di non verificare le altre prese di casa, alla ricerca di altri apparecchi, perché continuano a non avere nulla da nascondere.