Ascolti tv del 15 maggio, la finale di Coppa Italia non ha rivali

Solo "Chi l'ha visto?" su Rai 3 cerca di contrastare la finale di Coppa Italia, Atalanta vs Juventus, su Canale 5

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Ascolti tv tutti focalizzati sulla finale di Coppa Italia, Atalanta vs Juventus, trasmessa in chiaro su Canale 5. Il resto del palinsesto si aggiusta. A parte il solito appuntamento del mercoledì su Rai 3 con Chi l’ha visto?, la programmazione è stata scarna.

La risposta di Rai 1 alla finale di Coppia Italia su Canale 5 è stata il film Il bodyguard e la principessa, un film romantico che racconta della principessa Amelia che s’innamora dell’artista che le ha fatto il ritratto. Così organizza un viaggio a Los Angeles dove viene affidata a un bodyguard.

Su Italia 1 invece è stato trasmesso il film cult degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy.

Su Rai 3 invece Chi l’ha visto? ha affrontato di nuovo il caso di Denise Pipitone. Ancora scossa per il ritrovamento delle microspie a casa sua, Piera Maggio continua a cercare Denise e dice: “Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati”. E poi il caso di Gianfranco e di Simone, entrambi vittime di una truffa romantica online: chi ha rovinato le vite di questi due uomini? A chi mandavano ingenti somme di denaro credendo di poter coronare il loro amore? I familiari hanno chiesto giustizia in diretta da Federica Sciarelli.

Invece su Rete Quattro a Fuori dal Coro Mario Giordano ha aperto un nuovo capitolo dell’inchiesta sul sistema sanitario nazionale: se da un lato diversi cittadini si trovano davanti a liste d’attesa molto lunghe, talvolta addirittura chiuse, dall’altro chi è costretto per questo motivo a rivolgersi alla sanità privata si vede spesso negato il rimborso da parte delle Asl.

Ascolti TV del 15 maggio, in prima serata trionfa la Coppa Italia

Su Canale 5 la finale di Coppa Italia Atalanta – Juventus non ha rivali e registra 7.176.000 telespettatori, con share del 33.77%. Su Rai 1 il film Il bodygyuard e la principessa ha registrato 2.419.000 telespettatori, con share dell’11.98% e neanche Chi l’ha visto?, generalmente premiato dagli ascolti, è riuscito a battere la partita: su Rai 3 ha ottenuto nella presentazione 1.740.000 telespettatori, con share del 9.60%, mentre durante il programma 1.740.000 telespettatori (share 9.60%). Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto nella prima puntata 1.071.000 telespettatori (5%) e nella seconda 886.000 telespettatori (5.25%).

Su Italia 1 il sempreverde film Il principe cerca moglie è stato visto da 1.237.000 telespettatori con share al 6.40%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha interessato 789.000 telespettatori (share 5.20%). Su La7 il film Vajont ha ottenuto 564.000 telespettatori (share 2.82%). Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto 2024 ha tenuto incollati al piccolo schermo 527.000 telespettatori (2.87%). Su Nove Il contadino cerca moglie è stato visto da 268.000 telespettatori (1.28%).

Access Prime Time, dati del 15 maggio

In access prime time su Rai 1 Cinque minuti è stato seguito da 4.509.000 persone con il 23.15% di share mentre Affari Tuoi ha totalizzato 4.933.000 telespettatori con il 22.38%. Striscina la notizina su Canale 5 ha trainato la partita di Coppa Italia con 3.191.000 telespettatori (share 16.51%). Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 750.000 telespettatori (share 3.37%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre seguito da 1.234.000 persone (6.16%), e ancora Un posto al sole con 1.668.000 telespettatori (7.59%).

NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 ha registrato 1.227.000 telespettatori con share del 5.77% mentre Prima di domani su Rete 4 è stato seguito da 613.000 telespettatori (2.91%). Otto e mezzo su La7 non perde lo smalto, registrando 1.544.000 telespettatori con share al 7.12%, mentre sul Nove Don’t Forget the Lyrics è stato seguito da 537.000 telespettatori, con share del 2.52%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto una media di 2.861.000 telespettatori, pari al 23.2% di share, mentre L’Eredità ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.073.000 spettatori con il 26.7% di share. La Ruota della Fortuna, tornata su Canale 5 in occasione del centenario di Mike Bongiorno, nella prima parte ha intrattenuto 1.539.000 spettatori (14.2% share) mentre nella restante puntata è stata seguita da 2.927.000 telespettatori (21% share).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine ha totalizzato 460.000 spettatori (3.3%). SWAT è stato visto da 684.000 spettatori (3.9%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine su Italia 1 ha raccolto 522.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.174.000 spettatori (13.6%) seguite da Blob che ha raccolto 1.043.000 telespettatori (5.76%), seguito da La gioia della musica con 1.012.000 telespettatori e il 5.29% di share. Terra Amara continua a radunare i suoi fedelissimi con 618.000 spettatori (3.5% share). Su La7 Padre Brown raduna 169.000 telspettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 396.000 persone (2.3%) mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato seguito da 475.000 spettatori (3% share).